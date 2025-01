Veja Vídeo Viral | ‘Onde a fé flui …’: Guru Randhawa toma banho no Ganges em Maha Kumbh Mela e se sente ‘abençoado’

Ao compartilhar um vídeo de sua visita a Maha Kumbh Mela 2025 na plataforma de rede social do Instagram, Guru Randhawa disse que se sentiu “abençoado” por tomar um banho sagrado no Ganges em Prayagraj.

Ele disse: “Abençoado por tomar um banho sagrado em Maa Ganga em Prayagraj, onde a fé flui e a espiritualidade prospera. Começando minha nova jornada com a bênção de Deus. Faça Gango!”

No início deste mês, o cantor sugeriu possíveis problemas com a gravadora da série T e garantiu a seus fãs que ele os resolveria em breve.

O cantor disse em X: “Pessoas grandes enfrentam grandes problemas. O problema será resolvido em alguns dias e voltaremos mais fortes do que nunca. Este ano estará cheio de música e filmes. Estamos apenas nos preparando. Eu quase não falo sobre tudo esses problemas, mas é hora de abordar -os e informar a todos no back -end desde o último ano e meio.

Ele estava respondendo a um fã que acusou a série T de impedir que o cantor trabalhasse de forma independente ou com outro selo.

No ano passado, Guru Randhawa colaborou com artistas e bandas internacionais. Ele se juntou ao cantor Rick Ross para a música “Rich Life”.

Na colaboração com Ross, Randhawa disse em comunicado: “Uma viagem inesquecível trabalhando com artistas incríveis da indústria da música: Rick Ross e DJ Shadow. Sinto -me animado e agradecido por esta oportunidade. É experimental, mas é algo que nós sinta que a audiência vai capturar instantaneamente. Para mim, pessoalmente, a experiência tem sido inesquecível e estou muito feliz que o público possa finalmente testemunhar.