“Veles nos leva à luz da primavera”: como atrair riqueza em 11 de fevereiro

11 de fevereiro é um dia especial na antiga tradição eslava e é dedicada a Deus Vels. Ele é o santo padroeiro da sabedoria, riqueza, gado e o portão do goleiro entre os mundos da vida e os mortos. Em 11 de fevereiro, é considerado a “obstetrícia” – é esse dia, como acreditavam nossos ancestrais, o inverno começa a dar lugar à primavera e a natureza acorda com o sono de inverno. O correspondente de MK falou das antigas tradições eslavas do dia de Vesov com o esotérico.

“Em 11 de fevereiro, Veles caminha ao longo das montanhas acordando gradualmente com o sono de inverno e um jogo no cachimbo não permitiu que as pessoas se envolvessem no sono de inverno”, escreveu comunidades em redes sociais dedicadas a esse deus. “O povo eslavo respeitava muito esse deus eslavo, porque visitaram muitos mundos sombrios e brilhantes do Grande Universo”. E um dos centros védicos eslavos diz isso em sua página sobre Veles: “Vels, a guarda da estrada, abre as portas de Navi e a vida flui entre a realidade e a fome, revelando a sabedoria dos ancestrais e a direção para nós à luz de Luz de a próxima primavera.

O Deus de Veles de Veles estava no antigo rus de um dos mais importantes da vida diária pagã: o nome de Deus, o chefe de Deus, jurou com o Tunderher Purun. Isso é destacado pelos anais. O antigo “deus bastardo” ocupava um lugar eminente no ritual do calendário popular.

A propósito, de 31 de outubro a 1º de novembro, nossos ancestrais comemoraram a noite de Vesov – uma festa que também é dedicada a Deus Vels. Alguns o consideram um analógico de Halloween, no entanto, especialistas em mitologia afirmam que a noite de Vesova e o Halloween são férias fundamentalmente diferentes, porque o primeiro tem seu objetivo de adorar a Deus, coordenar o bem e o mal, enquanto o Halloween é os rituais de prever espíritos malignos.

Acrescentamos que, de 4 a 10 de fevereiro, nossos ancestrais comemoraram o curto inverno de Natal – uma série de santo entre Veles Small (3 de fevereiro) e Veles The Great (11 de fevereiro). Os senhores “Wolf” do período de Natal são chamados porque hoje em dia, os “casamentos de lobo”, eles tocaram entre os lobos. Nossos ancestrais deste dia tinham medo de ir à floresta em busca de floresta, e os homens do chão não seguiram a estrada um de cada vez. Porque os lobos ficaram particularmente irritados (“Matchmaker Veles-Study-Wolf, Poppy Sunset”).

Bem, o dia de Velesov que chegará em 11 de fevereiro é o momento ideal para recorrer a Deus com um pedido de bem-estar, sorte e prosperidade. Nossos antepassados ​​pensaram que naquele dia, a bênção de Veles poderia trazer abundância à casa e proteger todos os seus habitantes. O psicólogo, Miroslav Bush, esotérico, falou sobre isso em Mk.

Desde os tempos antigos, há um ritual “para atrair dinheiro e boa sorte”, que sobreviveu até o momento. “Se você deseja atrair financeiros e sortudos para sua vida, tente um ritual simples, mas poderoso, que nossos ancestrais passaram no dia de Veles”, disse Bush.

Para fazer isso, você precisará: uma moeda (melhor dinheiro ou cobre, mas isso é adequado), um punhado de grãos (trigo, aveia ou qualquer outro), uma vela verde (o verde simboliza crescimento e riqueza); Um pequeno saco de tecido natural.

Encontre um lugar tranquilo, onde ninguém o incomodará. Acenda uma vela e coloque -a na sua frente. Pegue a sala em suas mãos e aqueça com o calor. Imagine mentalmente como sua vida está cheia de abundância, sorte e bem-estar financeiro.

Coloque a peça na palma da sua mão e despeje o grão por cima. Diga as palavras: “Veles, o grande e generoso, como os grãos crescem e se multiplica, então deixe minha riqueza chegar. Como a Terra é fértil, então deixe minha vida estar completa. Abençoe -me por sorte e prosperidade. »»

Então você tem que derramar grãos com uma sala em uma bolsa. Esta bolsa se tornará seu talismã durante todo o ano. “Use -o com você ou mantenha -o em uma carteira.” Obrigado Veles pela ajuda e tirar a fôlego da vela ”, concluiu esotérico.

Segundo ela, esse ritual ajuda a “carregar” suas intenções com a energia e abundância da Veles na vida. O principal é acreditar no poder de suas ações e estar aberto a novas oportunidades.

Enquanto isso, nesse sentido, a atitude crítica da Igreja Ortodoxa Russa deve ser lembrada em feriados pagãos. Como membro do clero da diocese de Ivanovo-Voznesensky, ontem Makarii (marquês), “a propaganda do paganismo) anteriormente observada em entrevista ao MK, é uma tentativa direta de destruir os nomes religiosos tradicionais da Rússia, Cristianismo e Islam E os fundamentos espirituais da sociedade russa.

Mas propomos considerar festividades e triunfos pagãos como informações sobre as raízes, tradições e crenças dos ancestrais eslavos, elementos da mitologia em culturas de diferentes nações …