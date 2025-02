O Ministro Federal da Saúde Karl Lauterbach (SDPG) faz uma iniciativa ambiciosa para reformar o sistema de assistência social, oferecendo limitar as contribuições pessoais para morar em casas de repouso de 1000 euros por mês. A razão para esse estágio era continuar aumentando o custo dos cuidados, o que é um fardo pesado para os idosos e seus entes queridos.

De acordo com a Associação Alemã de Seguro Médico Obrigatório (Ersatzkassenverband), em 2025, a contribuição pessoal média para o primeiro ano de residência no Centro de Care atingirá 2984 euros, enquanto em 2024, esse número foi de 2687 euros. O crescimento é óbvio e já está preocupado com o público em geral e os especialistas que acreditam que o sistema atual não pode enfrentar desafios modernos.

“Os cuidados com os idosos não devem ser transformados em pobreza”, disse Lauterbach em entrevista ao Redakionsnetzwerk Deutschland (RND), acrescentando que a reforma do sistema de assistência deve se tornar uma das primeiras contas da lei novo período legislativo. Segundo ele, a prioridade dos núcleos familiares que carregam a principal gravidade da gestão da geração mais velha também é uma prioridade.

Estrutura de custo: qual é a conta

Uma contribuição pessoal para morar em um lar de idosos é condicionalmente dividida em três categorias principais:

Custos de cuidados reais

O indicador médio é de cerca de 1496 euros por mês (de 2024, foi de 1281 euros).

Custos de investimento

Eles incluem a manutenção e a modernização dos lares de idosos – desde a reparação de instalações a equipamentos para cuidados especializados.

Acomodação e refeições

Os artigos dos custos listados geralmente são mais altos do que o aumento esperado dos preços de energia e alimentos.

Embora os pagamentos de seguros da Pflegeversicherung compensem parcialmente essas despesas, mas mesmo levando em consideração os serviços, a carga financeira final permanece insuportável para muitos. De acordo com as estatísticas oficiais, já durante o segundo ano de residência, uma contribuição pessoal é reduzida para 2720 euros, no terceiro – para 2368, depois para 1928 euros, mas mesmo esses valores para a maioria das famílias permanecem muito altos.

Corrida regional

De acordo com as informações publicadas em várias mídias alemãs, a pressão financeira é mais fortemente sentida pelos habitantes de Bremen, onde as contribuições pessoais são máximas. Na Saxônia -Anhalt, pelo contrário, são observadas quantidades relativamente baixas, mas mesmo lá, as despesas dificilmente podem ser chamadas de “democrata”.

A mídia alemã indica que a propagação dos preços depende de muitos fatores. Do nível dos salários da equipe ao custo da terra, onde estão localizados as casas de repouso. Mas em todas as regiões, a tendência de crescimento permanece inalterada.

Crítica ao modelo existente

Os representantes da Associação Cass de Fursing Medical Insurance (VDEK), que inclui o Techniker Krangasse, Barmer e Dak – Gesundheit, fala sobre um “aumento contínuo” de despesas. Ulrika Elsner, chefe da associação, diz que o atual modelo de seguro social para partida (Soziale Pflegeversicherung) não resiste ao aumento da carga. Na sua opinião, os líderes políticos são obrigados a falar e prestar cuidados acessíveis a toda a população.

Uma posição semelhante é ocupada pela Cruz Vermelha Alemã (DRK). Yos Styinka, um representante da organização, alerta: “Um ruído insuportável empurra as pessoas a recusar serviços vitais, que podem levar a uma forte deterioração na qualidade do cuidado e até da vida”.

Exige reformas e novas idéias

A União Social Alemã (SOVD) apoiou ardentemente a iniciativa Lauterbach para limitar uma contribuição pessoal a 1000 euros. Michaela Engelmeyer, presidente do Conselho de Administração da SOVD, enfatizou que uma quantia de 3.000 euros para um lugar no lar de idosos é “luxo absurdo” e que as mudanças no sistema foram aumentadas há muito tempo.

Engelmayer chama uma atualização em larga escala:

Limitar as contribuições pessoais,

Obrigar terras federais a financiar gastos com investimentos,

Acesse o modelo completo de seguro, no qual todos os custos de atendimento serão cobertos com seguro.

Especialistas e organizações públicas estão unidas na opinião de que, sem transformações estruturais mais profundas, não será possível evitar conflitos sociais e a deterioração da qualidade dos cuidados.

Olhe para o futuro: seguro completo como um feitiço

Muitos políticos e organizações sociais têm certeza de que apenas o sistema de seguro completo (Vollversicherung), cobrindo absolutamente todos os custos de atendimento, é capaz de fornecer um avanço real. Esse modelo existe em alguns países europeus e já prova sua eficácia – os pacientes recebem manutenção completa sem arruinar o orçamento da família.

Especialistas enfatizam que essa abordagem exigirá cálculos equilibrados e amplo apoio público, porque, além das contribuições de seguros, a população pode atender ao aumento de impostos ou outras medidas de financiamento. No entanto, o ponto principal permanece inalterado: a alta qualidade e os cuidados acessíveis para os idosos devem ser garantidos e não luxuosos.

No contexto da população que envelhece rapidamente a Alemanha, a revisão do sistema para idosos se torna não apenas a próxima tarefa política, mas uma questão vital da justiça social. A iniciativa Lauterbach é apenas o começo de uma grande maneira que todo o país deve ir para garantir a velhice decente para todos.

Isso é destacado pela Alemanha:

Movimento duplo: como não cometer um erro na votação nas eleições na Alemanha. Por que sua segunda voz é mais importante do que parece

Como domar o açúcar: 6 produtos que devem ser adicionados à dieta. Ordem alemã, mesmo em nutrição: alho, lentes e vegetais verdes contra o balanço de insulina

Risco mortal: por que os homens devem ser vacinados do HPV. 2900 casos de câncer por ano em homens: Papillomviren humano – um perigo subestimado

ADVG em adultos: A Alemanha muda a visão do diagnóstico de “crianças”. Não apenas preguiça, esquecimento e caráter ruim

Eleições na Alemanha: Wahl-o-Mat ajudará você a encontrar sua festa. Entenda um minuto: 38 teses que podem determinar sua escolha

O fio dentário ajuda a reduzir o risco de derrame em 44%. Dentes limpos – um coração saudável

Oil a um preço recorde – Lidl, Kaufland, Aldi, RWE arruina o mercado alemão. Os supermercados desencadearam a guerra contra o portfólio dos compradores

O sírio é inocente? O advogado revela fatos chocantes nos Philippos. Curto para Bilefeld: A pessoa má está na plataforma?

Intriga política na Alemanha: Mertz ataca os liberais. Quando os “aliados” se tornam rivais

Carnaval na Alemanha: paganismo, igreja e loucura. Máscaras e diabo: o lado sombrio das férias

Suspensão VARS na Alemanha: Por que os híbridos no cume. Carro mais barato, mas não tudo: quem está no máximo