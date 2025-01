‘Vem com residência oficial?’ Mel Gibson, que perdeu sua casa no incêndio de Los Angeles, reage quando Trump o nomeia embaixador em Hollywood

O presidente eleito Donald Trump nomeou Mel Gibson, juntamente com Jon Voight e Sylvester Stallone, “embaixadores especiais” em Hollywood. Gibson, surpreso com a nomeação, comprometeu-se a servir com dedicação, enfatizando seu dever de cidadão. Reagindo com humor, perguntou se o jornal incluía a residência de um embaixador, referindo-se à sua casa perdida no incêndio de Palisades.