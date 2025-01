‘Vem rápido, estou com vontade’: Uber Auto Driver envia mensagens inapropriadas para mulher; banido após protesto

‘Vem rápido, estou com vontade’: Uber Auto Driver envia mensagens inapropriadas para...

Num incidente perturbador que destaca preocupações de segurança, Tanya Sharma, uma advogada de direitos de propriedade intelectual (DPI), recorreu ao LinkedIn para relatar a sua experiência de assédio por parte de um motorista de carro da Uber. Embora Sharma não tenha mencionado explicitamente onde ocorreu o incidente, seu perfil no LinkedIn indica que ele mora em Delhi.

Sharma compartilhou que foi submetida a mensagens inadequadas do motorista após reservar uma viagem no aplicativo Uber.

As mensagens, que Sharma classificou de “patéticas e traumáticas”, foram enviadas poucos minutos após a reserva da viagem. O motorista mandou uma mensagem: “Jaldi ao Babu Yrr. Man Ho Raha Hai”, traduzindo para “Venha rápido, estou de bom humor.” Perplexo com as mensagens não solicitadas, Sharma cancelou rapidamente a viagem e apresentou uma reclamação ao Uber.

Em sua postagem no LinkedIn, ele criticou o processo de reparação de reclamações do Uber Índia, afirmando:“O processo do Uber é enviar uma mensagem de solidariedade aos prejudicados e esquecê-la… é assim que funciona?”

Resposta inicial do Uber A Uber respondeu inicialmente à reclamação de Sharma com uma mensagem genérica, afirmando que iria investigar o assunto e coletar informações das partes envolvidas. A resposta deles incluiu a garantia de que uma equipe de resposta a incidentes poderia ser contatada 30 minutos após a viagem.

No entanto, Sharma expressou insatisfação com o ritmo da ação, questionando o prazo de 48 horas mencionado na sua resposta de acompanhamento. Num post posterior, ele dirigiu-se ao oficial de reclamações da Uber, dizendo:“E se isso acontecesse com outras mulheres durante essas chamadas 48 horas da sua política? Você está preparado para assumir a responsabilidade pela minha segurança e pela segurança de outras mulheres?

Uber proíbe motorista Depois de receber um apoio esmagador de sua rede, Sharma confirmou mais tarde que o Uber havia banido permanentemente o motorista de sua plataforma. Ela agradeceu a seus seguidores e incentivou outros a intensificar tais questões, afirmando:“Por favor, leve essas questões a sério e, mais importante, conscientize os outros.”

As preocupações de segurança persistem Este incidente reacendeu as conversas sobre a segurança dos serviços de transporte na Índia, com muitos passageiros partilhando as suas próprias experiências de assédio. Os críticos pediram processos de triagem mais rigorosos para os motoristas e um sistema de reparação de reclamações mais robusto e rápido para garantir a segurança dos passageiros.

