Vencedor da temporada Bigg Boss Kannada: Hanumantha ou Trivikram, que provavelmente vencerá? Uma pesquisa de público revela …

Grande final da temporada Bigg Boss Kannada: A grande final da temporada Bigg Boss Kannada está em andamento e os finalistas estão sendo despejados um por um. O vencedor do programa apresentado por Kiccha Sudeep declarará hoje, mas a pesquisa do público já revelou o nome do vencedor da temporada Bigg Boss Kannada. Hanumantha, Trivikram ou Rajath?

De acordo com a pesquisa do público, o vencedor da temporada Bigg Boss Kannada, Hanumantha, lidera a corrida com 64 % dos votos. Enquanto Ugramm Manju ficou em segundo lugar com 44 % dos votos na pesquisa da audiência, Hanumantha foi despejada.

Depois que eles despejaram Ugramm Manju, Kiccha Sudeep lhe disse que ele era o plugue do entretenimento da temporada Bigg Boss Kannada. “Você foi definitivamente o bigg boss Kannada 11 show plug”, disse ele.

Com 722.000 votos, Mokshitha obteve 12 % dos votos do público, de acordo com a pesquisa. Mas Mokshita foi despejado.

O que o vencedor do Bigg Boss Kannada vencerá? O vencedor da temporada Bigg Boss Kannada será declarado hoje à noite, 26 de janeiro, por Kiccha Sudeep, que não será o apresentador da próxima temporada de Bigg Boss.

O vencedor da temporada Bigg Boss Kannada vai ganhar o Whopping $Prêmio em dinheiro de 50 lakh.

Mokshita Pai, um dos cinco finalistas, também foi despejada. Os três últimos finalistas do Bigg Boss Kannada são Trivikram, Rajath e Hanumantha.

Os finalistas da temporada de Bigg Boss Kannada também receberam uma oferta tentadora de um saco de $20 lakh em dinheiro. Tudo o que eles tinham que fazer era fugir do troféu e $Prêmio em dinheiro de 50 lakh. Os finalistas escolheram o troféu Bigg Boss.

