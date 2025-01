Vencedor do Bigg Boss 18 Karan See a publicação de redes sociais poéticas de mehra sparks buzz com chum dearang

Vencedor do Bigg Boss 18 Karan See a publicação de redes sociais...

O ator popular Karan Veer Mehra está aproveitando o centro das atenções após sua vitória Bigg Boss 18. Seu vínculo estreito com seu colega de classe Chum Darang foi o assunto da cidade. Os dois haviam declarado anteriormente que eram apenas amigos e que decidiriam seu relacionamento fora do reality show. No entanto, suas últimas fotos deixaram os fãs especulando.

Recentemente, Karan e Chum compareceram à festa de aniversário de Javes Akhtar, onde foram vistos posando com celebridades como Farah Khan e Aditi Rao Hydari. No entanto, o que chamou a atenção de todos foi a última publicação de Karan com apenas ele e chum.

Nas fotos, Karan é vista segurando um amplo enquanto ela parece feliz e divertida ao seu redor. Ele legendou a publicação com uma mensagem enigmática. Ao compartilhar um pai escrito por Tehzeeb Hafi, ela sugeriu algo especial entre eles.

“Maine Jo Kuch Bhi Socha Hua Hai Woh Waqt Aanay Pe Kar Jaunga,

Tum mujhe zeher lagti hora principal beijo din tumhe xixi k mar Jaunga “

As linhas podem ser traduzidas aproximadamente:

“O que quer que eu planeje, farei quando for a hora certa.

Você se sente venenoso por mim, e um dia eu vou beber e perecer.

Reações em redes sociais Os fãs do Chumveer reagiram com entusiasmo, inundando comentários com amor e admiração pela dupla. Vamos dar uma olhada em alguns dos comentários.

“Karan, obrigado por essa surpresa”, escreveu um fã.

“O navio de Chumveer acabou de sobrancelhas e Howwwww”, publicou um fã, enquanto outro escreveu: “Oh meu Deus, você parece tão adorável juntos … enviando muito amor dos Estados Unidos”.

“Touchwood Touchwood, sem nazar para vocês, bebês Pyaare!” outro comentou.

“Kahi Hum Marr Hi na Jaye Butterfly. Espero que Hum Jis Ka espera que Kr Rhe H Wo Ho Jaye Chumveer”, veio uma resposta poética.

“Parabéns Karan …. Baat Ban Gayi Lagta Hai …. Haseena Maan Gayi” escreveu outro usuário de redes sociais.

