Vendas de smartphones Apple e Samsung caem

Maçã e SamsungAs vendas de smartphones caíram 4,1% e 2,7% respectivamente no último trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a empresa de pesquisa de mercado International Data Corporation (IDC).

Enquanto isso, as vendas globais de smartphones aumentaram 2,4%, atingindo 331,7 milhões de unidades no último trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

Em 2024, as vendas globais cresceram pelo sexto trimestre consecutivo, atingindo 1,24 mil milhões de unidades, um aumento anual de 6,4%.

Observou-se que, embora a Apple e a Samsung continuassem a ocupar os dois primeiros lugares no mercado de smartphones ao longo do quarto trimestre e durante todo o ano de 2024, as suas vendas anuais diminuíram e as suas quotas de mercado diminuíram como resultado da expansão dos fornecedores chineses.

De acordo com dados da IDC, a Apple ficou em primeiro lugar com uma quota de mercado de 23,2% no último trimestre do ano passado.

A Samsung ficou em segundo lugar com uma participação de mercado de 15,6%, enquanto a chinesa Xiaomi ficou em terceiro lugar com 12,9%.

A Chinese Transition e a Vivo dividiram o quarto lugar com uma participação de mercado de 8,2% cada.