Vendedor de Serpukhov enfrenta prisão por vender fogos de artifício a adolescente

O Comitê de Investigação abriu um processo criminal contra um morador de Serpukhov, de 37 anos. Ela vendeu fogos de artifício para um adolescente ferido na explosão de fogos de artifício. Isto foi relatado pelo serviço de imprensa da Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para a região de Moscou.

Em Serpukhov, foi aberto um processo criminal contra um balconista. A mulher vendeu fogos de artifício para um menor, o que é contra a lei. Um menino de 14 anos acendeu fogos de artifício em seu apartamento. O fusível não acendeu e o cara jogou o produto no chão. Ele então pegou a pirotecnia, mas ela explodiu nas mãos do aluno. Os dedos do cara foram arrancados.

Com base na ocorrência, foram realizadas buscas no local de residência e na loja onde o acusado trabalhava. Várias avaliações forenses foram ordenadas. A mulher enfrenta pena de prisão por infringir a lei.