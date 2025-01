Venezuela impõe restrições a diplomatas holandeses, franceses e italianos

Ele governo venezuelano impôs restrições diplomáticas ao Holanda, França, e Itália, citando como razões suas “ações hostis” e seu “apoio a grupos extremistas”.

Caracas pediu aos países que limitem o número de seus diplomatas credenciados nas respectivas embaixadas a três num período de 48 horas, segundo a mídia local.

“A Venezuela continuará a tomar medidas de acordo com o direito internacional para salvaguardar a sua estabilidade, soberania e a paz e prosperidade que alcançou através dos seus próprios esforços”, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Yvan Gil, no Telegram na terça-feira.

Gil também disse que diplomatas da Holanda, França e Itália devem obter permissão por escrito do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela para viajar mais de 40 quilômetros (quase 25 milhas) da Plaza Bolívar, em Caracas.

O ministro reiterou a exigência da Venezuela de respeito aos princípios de soberania e autodeterminação “especialmente daqueles (países) subordinados às diretrizes de Washington”.