Venezuela prende dois mercenários americanos por suposta conspiração golpista

presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou terça-feira que as autoridades prenderam sete “mercenários”, incluindo dois cidadãos norte-americanos, por supostamente conspirarem atos terroristas no país.

“Hoje prendemos sete mercenários estrangeiros, incluindo dois proeminentes mercenários do EUA“, disse Maduro em um discurso televisionado. “Eles estavam planejando realizar atos terroristas contra a paz da Venezuela”, acrescentou.

Entre os presos estão dois Americanosdois Colombianose três ucranianos. No entanto, Maduro não revelou as suas identidades nem as acusações específicas contra eles.

Maduro alegou que os indivíduos planejaram ações violentas antes de sua posse planejada para sexta-feira, que grupos de oposição consideram ilegítimas.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou Maduro vencedor do terceiro mandato consecutivo após as eleições de julho, mas a oposição afirma que ele venceu por ampla margem. Grande parte da comunidade internacional rejeitou os resultados eleitorais, considerando-os fraudulentos.

As tensões aumentaram nos últimos dias após o presidente dos EUA Joe Biden saudou o líder da oposição Distância Edmundo González para Washington. González também visitou a Argentina, o Panamá e a República Dominicana, buscando apoio regional de países que reconhecem a sua reivindicação à presidência.

A oposição instou “milhões” de venezuelanos a protestarem na quinta-feira para bloquear a cerimônia de posse de Maduro.

Enquanto isso, González informou na terça-feira que seu genro, Rafael Tudares, foi sequestrado enquanto deixava seus filhos em uma escola na capital Caracas.

Na segunda-feira, o governo disse ter detido 125 pessoas por supostas atividades antigovernamentais.