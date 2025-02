Venha na primavera, as pessoas de Londres e Paris trocarão seus sapatos pretos com esta bela alt

À medida que a marcha se aproxima, é comum observar uma transição nas opções de sapatos, muitas pessoas se afastando de sapatos pesados ​​de cor escura com opções mais respiráveis ​​e mais leves. Por exemplo, no ano passado, apresentou uma mudança notável entre o povo da moda, que deixou de lado os apartamentos e os saltos pretos e marrons em favor de estilos com cores mais suaves, como amarelo de manteiga e verde sábio. Então, o que você pode esperar nesta primavera? Os sapatos rosa vão dominar a cena da moda.

Vários designers confirmaram nas encostas de que os sapatos rosa são o acessório essencial da primavera. Marcas patrimoniais como Chloé, Carven, Ferragamo, Balmain e Atico apresentaram não apenas sapatos em pó rosa, mas também uma grande variedade de nuances rosa em suas coleções da primavera de 2025. de cores e estilos de rosa de taffy, que evocam uma estética engraçada e revestidos com doces.

As silhuetas eram tão diversas, com bordas de Balmain, saltos inspirados no balé Ferragamo, chinelos de chloe, picos de pico de Carven, mudanças de miu miu e sandálias ricas em sótão. Essa variedade sugere que qualquer pessoa possa adotar a tendência dos sapatos rosa, qualquer que seja o estilo pessoal ou a preferência de sapatos.

Se você ainda não tiver certeza dessa tendência colorida de sapatos, consulte a aparência da faixa e as opções de compras abaixo.

Na pista

(Crédito da imagem: Atico / Imaxtree)

(Crédito da imagem: Chloé / Imaxtree)

(Crédito da imagem: Balmain / Imaxtree)

(Crédito da imagem: Carven / Imaxtree)

(Crédito da imagem: Ferragamo / Imaxtree)

(Crédito da imagem: miu miu / iMaxtree)

Compre a tendência dos sapatos rosa

Seychelles Georgette Satin Ballet Flats O material de cetim e o design pontudo significam que esses sapatos são 10x seu preço.

Reforma Sandálias planas maias Estes serão tão bonitos sob jeans brancos ou um vestido de algodão máximo.

Cher Frances Balla Mesh Flat Os pratos de malha não estão indo a lugar nenhum, então pegue um par na tendência de cor mais quente de 2025.

Quicar Ballerina Flats Sophia Pink Para aqueles que foram movidos pela coleção inspirada no Ferragamo Ballet.

Alaïa 90 bombas de couro patenteadas Será o primeiro par de sapatos rosa à venda antes de março.

Atordoado Brigitte Sandálias deslizantes Staud torna os sapatos mais confortáveis, mas elegantes, a um preço acessível.

PUMA Speedcat e tênis No ano passado, o Puma Red e Black Speedcats foi um sucesso no Instagram e foi vendido em poucas semanas. Espero que a mesma coisa aconteça com este par de rosa em pó este ano.

Por antropologia Balé na malha Certifique -se de ter uma pedicure legal antes de colocá -los.

Aquazzura 105 bombas gravata borboleta em camurça Os saltos enrolados são intercambiáveis ​​com estilos bege ou bege, mas são ainda mais elegantes.

Sam Edelman Ollie Square Toe Bit Mule

Mansur Gavriel Pratos de bailarina com dedos quadrados Esses balés são sempre populares ao longo do ano. Eles são feitos de couro de alta qualidade, oferecem conforto o dia todo e têm um design moderno com dicas quadradas.

Prada Bombas de estilingue de couro escovado Eu nunca quero isso.

Paris no Texas Lorena Mules 75 mm Seus saltos perfeitos para as noites de reunião de primavera foram descobertos.

Tory Burch Les Tongs Roxanne Estilo -o com um vestido floral como uma vista do show da primavera de 2025 em Chloé.

Sapatos de couro patenteados rosa? Sim, por favor.

Que carregam editores e celebridades como J.Law e Kendall Jenner são obcecados pelo porto de chinelos do lado de fora de casa ou do hotel.

Se você teve aulas de balé quando era mais jovem, esses apartamentos curarão seu filho interior.