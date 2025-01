Ventos da Califórnia causam sério perigo de incêndio em Los Angeles, carente de chuva

(Bloomberg) — Ventos secos excepcionalmente fortes esperados no sul da Califórnia esta semana aumentarão o risco de incêndios florestais em uma região que sofreu mais de oito meses sem chuvas significativas.

Os meteorologistas prevêem que o vento mais forte da temporada em Santa Ana começará na terça-feira e durará até a semana. À medida que os ventos offshore descem pelas cadeias montanhosas locais, irão trazer rajadas de até 129 quilómetros por hora para comunidades densamente povoadas nos condados de Los Angeles e Ventura, colocando em risco mais de 4,5 milhões de residentes, segundo os Estados Unidos. . Centro de previsão de tempestades. O centro de Los Angeles não viu mais do que um centímetro de chuva desde abril, de acordo com dados do Serviço Meteorológico Nacional.

Em algumas passagens montanhosas e comunidades no sopé, as rajadas podem atingir 160 km/h, secando o ar e reduzindo os níveis de umidade para até 4%, disse Nick Nauslar, do Centro de Previsão de Tempestades dos EUA.

“Isso vai continuar por dois, três, talvez quatro dias”, disse Nauslar, oficial de operações e ciências meteorológicas de incêndio do centro. Com esta combinação de fatores, disse ele, “você está entrando no escalão superior dos eventos eólicos de Santa Ana nas últimas duas décadas”.

Meses sem chuva ressecaram a paisagem do sul da Califórnia, deixando gramíneas, arbustos e árvores secas que podem alimentar incêndios florestais. A quantidade de umidade armazenada na vegetação local, que pode impedir sua queima, está agora “bem abaixo do normal e se aproximando de um nível recorde para esta época do ano”, disse Nauslar.

Alertas de incêndio com bandeira vermelha foram emitidos para grande parte da área de Los Angeles e seus subúrbios. Mas os ventos fortes se estenderão muito além da cidade, com fortes rajadas esperadas desde o condado de Shasta, no extremo norte da Califórnia, até a fronteira mexicana. Alertas de vento também foram publicados nas colinas da região vinícola da área da baía de São Francisco, que sofreu uma série de incêndios devastadores nos últimos anos.

As concessionárias de energia elétrica da Califórnia já alertaram que podem ser necessários cortes de energia para evitar que as linhas de energia provoquem incêndios florestais que podem rapidamente ficar fora de controle. A concessionária de serviços públicos do sul da Califórnia, Edison International, alertou na segunda-feira que 294.369 residências e empresas em seis condados poderiam ficar sem energia. A concessionária Sempra San Diego Gas & Electric disse que alertou 58.451 clientes sobre possíveis interrupções.

