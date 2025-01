Ver: Barack Obama visto ‘sozinho’ no jantar de inauguração no fim de semana em meio a rumores de divórcio com Michelle Obama

Rumores de divórcio entre Barack e Michelle Obama: Em meio a contínuos rumores de divórcio com Michelle Obama, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, foi visto sozinho novamente, participando do jantar de inauguração no fim de semana na Osteria Mozza de Stephen Starr, em Washington. um relatório de Página seis revelou que Barack Obama se juntou a um pequeno grupo no jantar, que incluía o chefe de gabinete do presidente Biden na Casa Branca, Jeff Zients, que chegou pouco depois dele.