Antes do show do Coldplay Mumbai, Chris Martin e sua noiva Dakota Johnson visitaram muitos templos icônicos da cidade. O casal, acompanhado pela atriz Shonali Bendre e Gayatri Joshi, visitou o templo Babulnath, ISKON Chowpatty e o templo Sidhivinayak em Dadar. A banda está em Mumbai para sua turnê mundial Music of the Spheres.