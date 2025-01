VER | Meghan Markle compartilha um vídeo da praia em uma postagem do Instagram dando as boas-vindas ao Ano Novo de 2025

Em 2020, Harry e Meghan pararam de usar a conta Sussex Royal depois de deixarem o cargo de membros da realeza. Eles criaram uma nova conta em 2019, depois de se separarem da casa do Duque e da Duquesa de Cambridge no Palácio de Kensington, que gerencia sua presença nas redes sociais sob o nome de Kensington Royal. A conta foi usada para anunciar o nascimento e o nome de seu filho Archie Mountbatten-Windsor e para promover seu próprio trabalho e o de instituições de caridade.

Meghan fechou suas contas nas redes sociais antes de seu casamento com Harry em 2018. A ex-atriz de Suits, que já foi popular no Instagram, sugeriu um retorno às redes sociais.

Em entrevista de 2022 ao The Cut da New York Magazine, ele confidenciou: “Quer saber um segredo? “Vou voltar… para o Instagram.” Mas às vezes ela citou assédio e revelou que não está disposta a voltar. Em 2023, o casal instou as plataformas de redes sociais a fortalecerem as políticas de moderação de conteúdo, observando que alguns aplicativos poderiam prejudicar a saúde mental dos jovens.