Verdadeiro luxo sem concessões: Lexus no lançamento em 2025

A Lexus, marca japonesa de automóveis premium, entra em 2025 com um compromisso ainda mais forte com o luxo e a inovação, continuando a mostrar a sua combinação única de tradição japonesa e tecnologia avançada e intuitiva. Cada modelo Lexus reflete os valores fundamentais da marca: a busca constante pela excelência, qualidade, excelência tecnológica e atendimento ao cliente.

O mercado de automóveis premium em Israel passou por mudanças significativas nos últimos anos. Cada vez mais israelitas estão a escolher motores alternativos e a recorrer a tecnologias avançadas. A Lexus é a única marca premium a oferecer aos seus clientes uma gama completa de sistemas de transmissão alternativos, desde veículos híbridos e híbridos plug-in até veículos totalmente elétricos. As vendas da marca aumentaram 47%, colocando-a ao nível das marcas premium alemãs tradicionalmente dominantes. Este sucesso é particularmente significativo num contexto de ano difícil para a economia e de emergência de novas marcas no mercado automóvel.















“O sucesso da Lexus é o resultado de 18 anos de intensa atividade no mercado de automóveis premium em Israel, da construção da marca e de uma base de clientes fiéis que nos acompanhou ao longo dos anos. A fidelidade dos clientes à Lexus está entre as mais elevadas da indústria automóvel, com mais de 83% dos clientes a voltarem a comprar um Lexus. Este sucesso confirma que não existe atalho para o verdadeiro luxo; é necessário um trabalho consistente tanto no marketing quanto na prestação de um serviço personalizado, de alta qualidade e confiável. diz Dror Gorelnik, CEO da Lexus Israel.















Herança de qualidade

Desde a sua fundação, há quase quatro décadas, a Lexus estabeleceu novos padrões na indústria automóvel, combinando com sucesso a tradição japonesa e a tecnologia de ponta. Os valores culturais japoneses baseados na busca constante pela excelência, aliados à filosofia de hospitalidade da Omotenashi – atenção aos detalhes, gratidão e foco no cliente – fazem de cada modelo Lexus uma obra de arte, e possuir este veículo é uma experiência única e emocionante. . Desde a sua introdução em Israel em 2006, a marca estabeleceu-se como um dos principais intervenientes no mercado local de automóveis premium, oferecendo um conceito distinto de luxo preciso e discreto e estabelecendo um novo padrão elevado no serviço ao cliente.















ADN de excelência

A filosofia Lexus baseia-se em três princípios fundamentais, refletindo a rica cultura japonesa e a visão única da marca.

No centro está a busca constante pela excelência – “kaizen” na cultura japonesa – a força motriz por trás de todas as atividades da empresa. Este princípio é evidente nos nossos processos de produção meticulosos e em constante melhoria, onde cada veículo é submetido a rigorosos controlos de qualidade pelos artesãos Takumi, bem como no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e experiências excepcionais para os clientes.















O segundo princípio, omotenashi, representa a essência do serviço japonês baseado na tradição e inclui três aspectos complementares:

– antecipação das necessidades do cliente: capacidade de determinar antecipadamente os desejos do cliente e de propor soluções antes de estas serem expressas;

– uma cultura de profunda gratidão: expressa numa atitude personalizada, respeitosa e sincera para com cada cliente;

– Atenção aos mínimos detalhes: consideração cuidadosa de todos os aspectos para oferecer ao cliente uma experiência impecável.















O terceiro princípio centra-se na inovação tecnológica centrada no utilizador. Ao contrário da abordagem comum de introdução da tecnologia por si só, a Lexus desenvolve e implementa inovações apenas quando estas servem um propósito e satisfazem as necessidades do cliente, proporcionando uma experiência intuitiva, conveniente e útil. Por exemplo, o sistema E-Latch oferece uma segurança real aos clientes, impedindo a abertura das portas do carro quando são detectados veículos ou ciclistas que se aproximam, porque sair do carro é uma acção regularmente repetida, especialmente em ambientes urbanos muito movimentados.

Estes três princípios unem-se para criar uma experiência global única que diferencia a Lexus de outras marcas premium e garante aos seus clientes não apenas um automóvel de luxo de última geração, mas também excelência total em todos os aspectos.

A revolução da propulsão alternativa

A Lexus está a liderar a revolução verde no mundo dos automóveis de luxo, com uma rica história de inovação em sistemas de transmissão alternativos. A marca japonesa foi pioneira na introdução da tecnologia híbrida no segmento premium e hoje, 99% das vendas da Lexus em Israel provêm de modelos com potência alternativa. Os veículos Lexus apresentam a mais avançada tecnologia híbrida, combinando de forma inteligente um motor a gasolina com um motor eléctrico para proporcionar poupanças significativas de combustível, bem como um desempenho impressionante. O sistema recupera a energia gerada durante a travagem para carregar a bateria, permitindo que até 55% da viagem seja percorrida em modo elétrico silencioso, sem necessidade de estações de carregamento.

A tecnologia Lexus Plug-in Hybrid representa a próxima geração de sistemas de transmissão eletrificados, apresentando uma bateria de alta capacidade que proporciona autonomia totalmente elétrica em longas viagens pela cidade. Esta tecnologia combina os benefícios de um veículo elétrico para a condução diária com o avançado sistema híbrido da Lexus, que entra em ação quando a bateria fica fraca. Isto permite-lhe conduzir com eletricidade e não depender constantemente de estações de carregamento. Ao mesmo tempo, a Lexus oferece veículos totalmente elétricos com a qualidade de condução encontrada em todos os modelos Lexus. E a utilização de tecnologias adicionais exclusivas, como o DIRECT4, que aciona as quatro rodas através de um sistema computadorizado, otimiza a qualidade da condução e o desempenho do veículo, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia.















Experiência única do cliente

A Lexus oferece uma abordagem única de serviço baseada nos princípios da hospitalidade japonesa: omotenashi. Nessa abordagem, cada interação com o cliente é cuidadosamente planejada com ênfase nos mínimos detalhes, antecipando suas necessidades e expressando gratidão. O processo de serviço garante um nível excepcional de serviço em todas as fases da interação – desde o interesse inicial até o recebimento do serviço. Cada cliente é acompanhado por um consultor de atendimento personalizado que o acompanha durante todo o período de posse do automóvel, desde a compra até à manutenção de rotina. Todos os showrooms da Lexus em Israel estão equipados com salões luxuosos, criando uma atmosfera única e oferecendo o mais alto nível de serviços. Além disso, os clientes da marca tornam-se membros do prestigiado Takumi Club e desfrutam de privilégios exclusivos, serviços de concierge, centro de atendimento 24 horas, eventos adaptados aos seus interesses e experiências especiais. Os serviços oferecidos aos hóspedes do Takumi Club incluem transporte para o aeroporto em um luxuoso veículo Lexus e acompanhamento até o portão de embarque.

Não há atalho para o verdadeiro luxo

“Na era da inovação acelerada na indústria automotiva global, com novas marcas surgindo constantemente para reivindicar o título premium, é importante compreender a diferença fundamental entre uma declaração de marketing e uma verdadeira tradição de luxo”, conclui Dror Gorelnik, CEO da Lexus. Israel. “O verdadeiro luxo não tem a ver com preços elevados ou especificações técnicas ricas. É uma visão holística que se reflete em cada ponto de contato com o cliente: desde o design meticuloso e processo de produção, ao serviço excepcional, até à sensação de segurança e sustentabilidade. “Criar uma nova marca e declará-la uma marca premium é relativamente fácil, mas o verdadeiro desafio é criar um verdadeiro legado de excelência construído ao longo de décadas. Um compromisso intransigente com a qualidade. Criar um verdadeiro legado de excelência requer enormes investimentos em recursos, conhecimento e capital humano, e este caminho não pode ser encurtado por orçamentos de marketing ou grandes declarações. A Lexus tem seguido este caminho desde a sua criação, procurando a excelência, a inovação e a atenção meticulosa a cada detalhe.

Sobre a marca Lexus

A Lexus, a marca premium do fabricante automóvel líder mundial Toyota, foi fundada há quase quatro décadas e entrou no mercado israelita em 2006. A marca combina a orgulhosa tradição japonesa e a inovação tecnológica de ponta, demonstrando um profundo compromisso com a qualidade e um serviço ao cliente incomparável. Desde que entrou no mercado israelita, a Lexus estabeleceu-se como um dos principais intervenientes no mercado de automóveis de luxo, ao mesmo tempo que oferece um conceito de luxo único que combina excelência tecnológica, sustentabilidade ambiental e serviço impecável.