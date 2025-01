Veredicto de estupro e assassinato de RG Kar: Quem é Sanjay Roy e o que a investigação revelou sobre ele?

Um tribunal de Calcutá considerou Sanjay Roy culpado no caso de estupro e assassinato no hospital RG Kar. O terrível ataque a um estudante de medicina provocou protestos nacionais em Agosto de 2024, com muitos a pedirem a pena de morte. Os investigadores alegam que Roy, um voluntário cívico da Polícia de Calcutá, agiu sozinho.