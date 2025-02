Verificação de fatos: a AAP CMO Delhi X lidou com a mudança para Arvind Kejriwal no trabalho?

O Mango Delhi X (anteriormente Twitter) disse na quinta -feira ‘Arvind Kejriwal no trabalho’. A descrição da conta x Essa mudança ocorre quando o BJP limpou as eleições de Delhi, encerrando efetivamente uma década de Arvind Kejriwal na capital nacional.

Em particular, o BJP ainda não declarou o principal nome ministerial, que governaria Delhi para o próximo mandato.

AAP CMO Delhi X lidou com Arvind Kejriwal no trabalho?

Na quinta -feira, o chefe do BJP, Delhi, Virendra Sachedeva, acusou Arvind Kejriwal de ‘Botín Digital’.

“Arvind Kejriwal mudou a conta da Delhi CMO e fez sua própria conta, este é um saque direto do dinheiro do governo … Este é um saque digital … exigimos LG que o departamento de TI do governo de Délhi você deve apresentar imediatamente uma apresentação imediata.

Um ex -funcionário da X disse a Mint: “Idealmente, a manga deveria ter passado para o novo. É um ativo digital estratégico, por isso deve ser tratado como tal. O relato pessoal de qualquer CM é seu.

Em países como os Estados Unidos, por causa de uma mudança de regime, a mais antiga gerenciamento X do presidente, Potus, é alcançada. O novo presidente recebe um novo Mango X.

A manga de Barack Obama foi arquivada na manga – @POTUS44. O nome ainda é ‘presidente Obama’. A biografia diz: “Este é um arquivo de uma conta do governo Obama mantida pela Administração Nacional de Arquivo e Registro (NARA)”.

Barack Obama x Mango

Da mesma forma, para Joe Biden, o Mango X foi arquivado com a alça – @POTUS46. Esta conta tem uma biografia semelhante, como Barack Obama.

Joe Biden, Mango X

Nota: Estes são apenas os X Handles dos escritórios que estavam nas mãos de Obama e Biden. Isso não é o mesmo para as contas X desses ex -presidentes dos EUA como indivíduos.

A manga atualmente ativa Potus X é de Donald Trump. A manga es- @potus diz: Presidente Donald J. Trump. A biografia da conta diz: “45º e 47º presidente dos Estados Unidos. A Era de Ouro da América começa neste momento.

Mango Potus X é de Donald Trump

De acordo com as políticas X, duas contas de microblog são criadas com a mesma manga se ocorrer uma mudança de regime. A conta anterior também considerou que a conta mãe é arquivada e a conta subsequente permanece ativa.

No entanto, na Índia, os alças X geralmente são transmitidos ao novo líder que é escolhido democraticamente pelos eleitores do país.

No caso de Delhi, o cargo de ministro principal tem uma manga X, que deveria ser passada para a próxima transportadora do cargo, como é o caso dos governadores e do presidente da Índia. No entanto, essa manga CMO X parece ter se tornado um arquivo Arvind Kejriwal.