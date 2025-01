Verifique as reações do Paquistão quando a Netflix lança o documentário de críquete IND vs PAK ‘The Greatest Rivalry’

Verifique as reações do Paquistão quando a Netflix lança o documentário de...

A Netflix Índia acaba de lançar um pôster do documentário The Greatest Rivalry: India vs Pakistan. “Traçando a rivalidade do críquete entre a Índia e o Paquistão, esta série de documentários explora seu passado intrincado e seu presente incerto em campo”, diz a descrição do documentário.

O documentário apresenta muitos ícones do críquete de ambos os países – Sourav Ganguly, Waqar Younis e Virender Sehwag.

“Duas nações. Uma rivalidade épica. 1,6 bilhão de frases. Venha testemunhar a emoção de um legado como nenhum outro em The Greatest Rivalry: India vs Pakistan, que chega em 7 de fevereiro, apenas na Netflix”, postou a gigante OTT ao compartilhar o pôster no Instagram.

Reações do Paquistão “Agora eles só vão mostrar as vitórias no WC. Às vezes, esse é o trabalho das estrelas do esporte”, escreveu um usuário paquistanês do Instagram.

“O Paquistão venceu a maioria das partidas… a Índia venceu sua primeira partida-teste no Paquistão no ano de 2003… mas nesta série, eles mostrarão a Índia como uma força dominante”, escreveu outro.

“A série deles mostrará apenas vitórias indianas. Embora a realidade seja… Teste: (Paquistão 12; Índia 9) ODI: (Paquistão 73; Índia 57) T20I: (Índia 9; Paquistão 3)”, veio de outro.

“Embora o Paquistão seja o GOAT do críquete, é claro que você vai aparecer menos e inventar tudo só para agradar um público maior”, postou um usuário.

Índia x Paquistão: estatísticas frente a frente Índia e Paquistão disputaram 59 partidas de teste até agora. O Paquistão venceu 12, a Índia 9 e 38 partidas terminaram empatadas.

Nos ODIs, os maiores rivais disputaram 135 partidas até agora. Os Homens de Azul venceram 57 vezes, enquanto o Paquistão venceu 73 vezes. Cinco jogos não produziram resultados.

A Índia leva vantagem nas partidas do T20, vencendo 10 das 13 partidas disputadas até o momento. Nas Copas do Mundo T20, a Índia venceu 6 de 8 partidas, enquanto os Homens de Verde venceram apenas 1. Uma partida terminou empatada.

Índia e Paquistão se enfrentaram 8 vezes em Copas do Mundo ODI. O Paquistão ainda não alcançou nenhuma vitória.

