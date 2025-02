Vermelho! Couro! Puro! Aqui estão os 8 estilos de camisa chique para dominar a primavera da primavera de 2025

As transições sazonais do guarda -roupa trazem seus próprios desafios, mas você sempre pode contar com as últimas tendências da camisa para atendê -lo a essas mudanças atmosféricas. A camisa se tornou não apenas um meio sem esforço de elevar sua aparência – todos conhecemos o poder que ‘Jean e um belo top’ ‘mantém – mas também faz parte de uma declaração por si só.

Obviamente, podemos atribuir a Prada para revitalizar a reputação pública desta silhueta, com a marca italiana da marca fornecendo uma nova iteração da camisa clássica estruturada a cada temporada. Seja contrastante ou de jóias acabadas com raminas que florescem, os tops de luxurié não se sentam mais na parte de trás quando se trata de estilo com seus esboços de cetim ou seus micro -shorts pontiagudos – e outros designers foram objeto de ignição.

A primeira coleção de Phoebe Philo, sob sua gravadora de mesmo nome, garantiu que a camisa tinha os holofotes, fazendo camisas de um estilo de smoking com pulsos alongados e um colar exagerado que poderia prender em volta do pescoço. Estes vieram em algodão italiano e em seda suntuosa, ao lado de jaquetas de couro que dobraram o botão e o colarinho líquido alto.

Na rua principal e no guarda -roupa do conjunto de estilo de rua, essas formas fluidas e essas novas formas de costura seguiram o exemplo. As principais tendências das camisas foram nomeadas o ponto focal de uma roupa para algumas das mulheres mais elegantes.

É claro que, com tantos estilos de camisas disponíveis, cortinas drapeadas texturizadas de manga aos equalizadores de Gannia e mangas bufas de Ganni, pode ser difícil saber o que investir, especialmente se você nunca tiver sério com essa roupa.

Ainda há tempo para comprar e usar camisas de rugby, ou nos considerar Salinburn-A neblina induzida se dissipou? Os tops de rendas são sempre elegantes, ou devemos nos registrar para as pessoas mais legais do leste de Londres e usar o tecido como uma saia? Sim e não.

As principais tendências das camisas de 2025 priorizam a forma, levantando o corpo como as camisetas de ascensão dos bebês ou fornecendo um ar de relaxamento, como a ascensão das camisas jeans de lavagem índigo. Estes também são novos tecidos pioneiros, como o aumento de shakes de couro observados em modelos que se tornaram como Kendall Jenner e Hailey Bieber.

Embora a evolução do tempo nos dê a possibilidade de refrescar e atualizar nossos armários, permita que esta seja a oportunidade ideal para entrar no “topo” da sua nova temporada, descobrindo quais tendências de camisa definem 2025. Veja os oito melhores estilos, para vir .

As 8 tendências na camisa que definem 2025:

1. Eça de couro

Notas de estilo: Depois de fazer compras no Melrose Place Boutique de la Row em Los Angeles, vestindo um casaco com um lenço integrado, Kendall Jenner fez camisas de couro com seu inevitável estilo de roupa ao ar livre. O híbrido é algo que vimos a tendência de camurça, como a jaqueta Iana e a lã de Khaite, por isso é necessário apenas que as versões de couro também tenham seu tempo ao sol.

Cos Camisa de couro com dica relaxada Eu amo a maneira como esta versão descontraída do COS oferece um painel técnico que esconde os botões.

Derramar Camisa de couro preto fino Estilo aberto com essa aparência total.

A loja Frankie Camisa de couro falsa de Chrissia – preto Esse estilo da Boutique Frankie combina bem com uma aparência de couro.

Compre a tendência:

2. Lenço de Blans

Notas de estilo: Toteeme mudou o jogo de roupas com seu viral Jaqueta de lã de franjas drapeadas . Mas agora o elegante envolvimento eficaz entrou na camisa com a escalada do elegante blusa de cachecol . O acabamento de colarinho alto, combinado com o envelope sofisticado, traz muito verniz a uma roupa, mesmo que você o combine com um par de Calças de pernas grandes E um leve salto.

Compre a tendência:

Cos Comece a blusa de seda Esta sala é um luxo adicional, graças à sala feita de uma panqueca com mistura de amoreira.

As mangas do sino fazem com que esta versão Zara pareça tão tarde na década de 1960 no início dos anos 70.

Véu Camiseta de algodão-jersey com sarja de seda de seda de seda Este é o topo, exceto o Basic, foi projetado pelo novo diretor criativo da Bottega Veneta, Louise Trotter, para que possamos esperar ver esse aumento na popularidade da silhueta novamente durante seu mandato.

3. Camisas de jeans índigo

Notas de estilo: Você só precisa assistir Gucci de Sabato de Sarno para descobrir que o jeans escuro está na moda. As camisas de jeans índigo estão em 2025 e sem o preço caro. Aqueles de nós que fizeram “smoking canadense” uma pedra angular de seu guarda -roupa já saberão como os tops de jeans podem trazer uma borda mais suave e mais suave para o seu visual. Mas para a unidade, tente os estilos abaixo e agradeça -nos mais tarde.

Compre a tendência:

Sem nada abaixo O clássico

Estes são fiéis ao tamanho e disponíveis em um XS para um XXL.

MANGA Camisa de jeans surpreendida A doce sombra é muito chique.

4. Botão clássico

Notas de estilo: Embora essa categoria tenha encontrado tanta inovação, uma das maiores tendências de camisas para 2025 não é uma tendência. É o botão clássico. O conselho do chefe de Alexa Chung e associa -se a uma lavagem de jeans dois ou três tons mais claros que o seu topo e um suéter contrastante. Pessoalmente, amamos sua combinação de cores azuis e marrons, mas você também pode usar buracos escondidos em uma saia lápis ou debaixo de um vestido.

Compre a tendência:

Esse estilo atemporal é oferecido de um XXS a 4XL.

A loja Frankie Ele camisa orgânica de algodão-algodão Este estilo de loja de Frankie está disponível em três cores, se você também ficar desativado com o botão.

MANGA Camisa de algodão ajustado – Mulheres | Reino da manga

5. Cardigans

(Crédito da imagem: @_livmadeline)

Notas de estilo: Desde que Miu Miu apresentou cardigãs em Haute Couture durante sua coleção de bibliotecários de outono / inverno 2023, o conjunto de moda encontrou novas maneiras de usá -las sem se sentir muito artificial ou cansado. Em 2025, eles se tornaram uma tendência em camisas completas, oferecendo uma camada básica para usar em camisetas de bebê cortadas e sob Trenn ou Blazers. Quem disse que não podemos ter tudo?

Compre a tendência:

Reforma Cardigã da tripulação de Clara Cashmere Amado por Olivia Rodrigo, a reforma Clara Cardigan já está disponível em uma variedade de cores expandidas.

Melhore o efeito do seu cardigã com o estilo viral da alpaca de Henne.

Cos Cardigã na tripulação em lã merino Este magnífico merinos-laine é uma base.

6. Tops transparentes

(Crédito da imagem: @_livmadeline)

Notas de estilo: Desde o início do vestido nu, houve muitas tentativas de tornar essa figura quase nu um pouco mais modesta. Mas em 2025, os máximos transparentes chegaram como uma ponte entre sensualidade e sofisticação. (Basta olhar para Rita Ora em seu parque superior no ombro). São peças que não permitirão que você se sinta exposto, mas traz uma pequena vantagem à sua aparência, graças à suspeita da pele que eles revelam.

Compre a tendência:

Cos O topo alto Este estilo COS possui um painel integrado.

St Agni Cubra com gravata de linho transparente Este nascimento de linho de Saint-Agni é a definição de luxo silencioso.

H&M Camisa Organza Grande tamanho Combine a forma de uma camisa abotoada real com a sultrância da pura tendência.

7. camisetas de bebê

Notas de estilo: Coxy, superdimensionado ou cortado, não há limite para a quantidade de estilos de camiseta que podem ser possuídos. Mas em 2025, parecia que as camisetas apertadas reinaram supremo. Se eles colheram um pouco de osso do quadril ou atingiram um cinto levemente, essa forma certamente deixa sua marca.

Compre a tendência:

Cos Camiseta de corte limpo regular Nossa equipe editorial jura que é a melhor camiseta branca do mercado.

Ler Camiseta de Jersey de Jersey de Crated Kelly Jersey é, sem dúvida, um dos tecidos mais doces ao toque, o que faz com que esse estilo de LESET seja um desgaste não compensável para dias de viagem ou roupas do aeroporto.

Coleção de M&S Camiseta esbelta a lado em algodão Por menos de £ 10, é difícil se afastar dessa camisa fina.

8. Camisas vermelhas

Notas de estilo: A tendência “ pop of Red ” continua a dominar, mas não mais popular do que um botão vermelho de tamanho grande. Vimos a sombra ardente já saturada com tricô e meias confortáveis ​​para fazer bezerros, mas esta versão da camisa traz energia de alta tensão que adicionará sua aparência até o verão.

Compre a tendência:

MANGA Lyocell Fluid Shirt

Anine Bing Camisa de crepe de mistura de seda Bridget Se você estiver procurando por algo um pouco mais luxuoso, experimente esta camisa de Bing, que é feita de uma mistura de seda ligeiramente transparente.