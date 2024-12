Véspera de Ano Novo: Nova Zelândia lidera celebrações globais de Ano Novo, Índia se juntará à festa em breve

Enquanto o mundo se despede do ano de 2024, Auckland, da Nova Zelândia, liderou a luta até 2025tornando-se um dos primeiros lugares do mundo a receber o Ano Novo de 2025. Além de Auckland, Cingapura, Sydney na Austrália e Tóquio no Japão entraram em 2025. Como a Índia ainda não deu as boas-vindas a 2025, pessoas de todo o país estão se preparando para seu chegada.

Em Sydney, centenas de milhares de foliões lotaram o porto para assistir à mundialmente famosa queima de fogos de artifício. Entre os países asiáticos, Japão, China, Coreia do Sul e Coreia do Norte deram as boas-vindas ao Ano Novo de 2025.

Fogos de artifício explodem na Ópera de Sydney e na Harbour Bridge durante as celebrações da véspera de Ano Novo em Sydney. (Fonte: Reuters)

No Japão, o toque dos sinos dos templos 108 vezes, ritual conhecido como Joya no Kane, marcou a chegada do ano novo. Enquanto isso, os mercados e shopping centers de todo o país estavam lotados de compradores de última hora.

O mapeamento da projeção é mostrado na superfície do prédio do Governo Metropolitano de Tóquio na véspera de Ano Novo em Tóquio. (Fonte: Reuters)

Pessoas reagem durante um evento de contagem regressiva para celebrar o Ano Novo em frente ao prédio do Governo Metropolitano de Tóquio. (Fonte: Reuters)

Em Auckland, a icônica Sky Tower iluminou a noite com uma deslumbrante queima de fogos de artifício, com cores vibrantes refletidas no horizonte da cidade. Milhares de pessoas reuniram-se no passeio e os seus gritos e canções ecoaram a alegria da ocasião.

As celebrações também foram vistas no Catar, na Tailândia, nas Filipinas e em Hong Kong e Pequim, na China, onde as pessoas se reuniram em grande número para testemunhar os fogos de artifício e as celebrações do Ano Novo.

Espectadores aplaudem em um evento de celebração da contagem regressiva do Ano Novo no Parque Shougang, em Pequim, China. (Fonte: Reuters)

Pessoas se apresentam para celebrar o ano novo de 2025 em Bangkok, Tailândia. (Fonte: Reuters)

Espera-se que milhares de visitantes se reúnam em Dubai para o show anual de fogos de artifício no Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo.

Uma visão geral mostra o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, na véspera de Ano Novo em Dubai. (Fonte: Reuters)

Em Christchurch e Queenstown, as tradicionais apresentações culturais Maori acrescentaram um toque único às festividades modernas. Os eventos atraíram visitantes de todo o mundo, ansiosos por estar entre os primeiros a comemorar o Ano Novo.

O evento, que contará com uma música dirigida pela sensação pop britânica Robbie Williams, incluiu cerimônias indígenas em homenagem ao povo das Primeiras Nações da Austrália. O rio Yarra, em Melbourne, também brilhou com fogos de artifício vibrantes, enquanto Victoria se juntou às comemorações.

Os participantes da corrida de Ano Novo correm por uma rua, depois que a temperatura caiu abaixo de -47 graus Celsius (menos 52,6 graus Fahrenheit) em Yakutsk, na Rússia. (Fonte: Reuters)

A CONTAGEM REGRESSIVA MUNDIAL

Os países do Pacífico Sul serão os primeiros a dar as boas-vindas ao ano de 2025, com a Nova Zelândia a liderar as celebrações. A nação comemorou a chegada do ano novo 18 horas antes do famoso lançamento da bola na Times Square, em Nova York.

Espera-se que as celebrações do Ano Novo em Israel sejam silenciadas enquanto o país atravessa o 15º mês do seu conflito com o Hamas, com numerosos reféns ainda mantidos em cativeiro.

Um surfista aproveita o último pôr do sol do ano em Tel Aviv, Israel. (Fonte: Reuters)

Na Coreia do Sul, as festividades foram reduzidas ou canceladas enquanto o país entra num período de luto após a trágica queda de um voo da Jeju Air no Aeroporto Internacional de Muan, no domingo, que custou a vida a 179 pessoas.

Mulheres usando bandanas ‘2025’ participam das celebrações da véspera de Ano Novo em Jacarta, na Indonésia. (Fonte: Reuters)

As celebrações da véspera de Ano Novo em Roma assumirão uma importância adicional, pois coincidem com o lançamento do Ano Santo do Papa Francisco em 2025. Espera-se que o evento, que ocorre uma vez a cada 25 anos, atraia cerca de 32 milhões de peregrinos à Cidade Eterna, acrescentando uma dimensão espiritual das férias.

Paris celebrará os momentos finais de 2024 com sua icônica celebração de Ano Novo, incluindo uma contagem regressiva espetacular e fogos de artifício deslumbrantes ao longo da famosa Champs-Elysees.

Londres dará as boas-vindas ao Ano Novo com uma impressionante queima de fogos de artifício sobre o Rio Tâmisa, seguida de um desfile vibrante pelo centro da cidade na quarta-feira, com 10 mil artistas.