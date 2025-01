Vestidos estilosos atualizam seus looks jeans e saias com esse acessório muito chique

No meu livro, são os pequenos detalhes que mais importam. Veja, por exemplo, o charme natural de uma manga de camisa chique: uma simples dobra de tecido pode elevar sua roupa de rígida a sofisticada. Ou um vestido preto clássico que ganha vida com a adição de brincos de pérola. Essas dicas de estilo sutis, mas transformadoras, são definitivamente minhas favoritas.

Ultimamente, tenho sido seduzido por uma nova delícia de estilo “pequeno, mas poderoso”: a tendência da faixa marrom. Embora a faixa preta continue sendo um item básico do guarda-roupa (estou constantemente buscando a minha), há algo na faixa marrom que eleva uma roupa a um nível diferente.

Com sua capacidade de complementar tons quentes, uma simples faixa marrom pode trazer uma harmonia inesperada ao seu look. Coordenado com os tons neutros quentes que normalmente dominam um guarda-roupa de inverno, como tons de bege, camelo e bege, esse tom estiloso também combina lindamente com os tons de azul que compõem uma coleção de jeans. Adicionando um toque de elegância quando enrolado em seus jeans favoritos, também acho que essa tendência funciona incrivelmente bem quando usada sobre um blazer ou casaco, ou sobre uma saia lápis.

Um tom clássico que rivaliza com o preto nesta temporada, vimos designers e marcas de rua optarem por tons marrons ricos nos últimos meses. Não mostrando sinais de desaceleração, espero que a tendência do marrom chocolate continue a prosperar durante a primavera e além.

A boutique da tendência de acessórios estilosos que as fashionistas procuram no momento, continue lendo para descobrir aqui nossa seleção das melhores faixas marrons.

COMPRAR CINTOS MARROM:

Isso também vem em preto e bordô.

Parece muito mais caro do que é.

Massimo Dutti Cinto de couro napa com fivela oval Isso poderia facilmente passar por um designer.

Use-o com calças estilosas ou combine-o com seus jeans favoritos.

comida Cinto de camurça com tachas Benny O cinto Benny de Khaite é o favorito dos fashionistas.

Marcas e Spencer Cinto jeans de couro Isso vem em quatro tamanhos diferentes.

Pessoas livres Cinto Rhodes com tachas A tendência dos cintos com tachas não mostra sinais de desaceleração.

O acabamento em camurça macia confere-lhe um toque sofisticado.

Isso também vem em um tom marrom chocolate.