Veterano da Guerra da Coréia de Türkiye honesto com a medalha de La Paz em Los Angeles

Gevriyi BekdasUm veterano da Guerra da Coréia de 96 anos de 96 anos, de Mardin, Türkiye, foi homenageado com o Medalha de La Paz Por seu serviço durante a guerra em uma cerimônia especial em Los Angeles, Califórnia.

O evento foi organizado em conjunto pelos consulados de Türkiye e Coréia do Sul em Los Angeles.

Bekdas, que nasceu em 1929 e é descendente de Assíria, vive nos Estados Unidos desde 1984.

O cônsul-geral de Türkiye em Los Angeles, Sinan Kuzum e autoridades sul-coreanas o visitaram em seu lar de idosos para entregar a medalha de paz em reconhecimento ao seu serviço durante a guerra de 1950-1953.

Kuzum enfatizou a irmandade duradoura entre Türkiye e a Coréia do Sul, enquanto Bekdas compartilhava memórias de sua implantação e suas feridas durante a guerra.

– ‘O campo da prisão estava congelado’

O veterano lembrou sua captura para as forças comunistas chinesas enquanto ele foi ferido e mantido como prisioneiro de guerra na China por três anos.

“Era um sorvete frio no campo dos prisioneiros. Dormimos enrolados com outros soldados turcos. Se eles tivessem me colocado com outros soldados, eu não teria sobrevivido”, disse ele.

Ele descreveu as condições adversas no campo, onde sua ração diária incluía apenas um punhado de grãos de milho, que se transformaram em sopa com a ajuda de outros prisioneiros que sabiam como cozinhar.

Após sua libertação dos chineses, Bekdas enviou um telegrama para sua família através de Tóquio.

“Meu irmão não acreditava que eu ainda estava vivo. Ele me pediu para nomear os campos que apenas nossa família sabia. Quando eu o fiz, ele finalmente acreditou em mim”, disse ele.

Ele também compartilhou como sua família, depois de perder o contato com ele por anos, comemorou um funeral simbólico na Igreja da Assíria de Mardin, acreditando que ele havia morrido.

Bekdas, que ainda tem fragmentos de estilhaços no lado esquerdo de uma explosão de argamassa, refletiu sobre sua dedicação inabalável ao dever: “Se eles me pediram para ir à guerra novamente, mesmo com 96 anos, eu iria hoje”.