VHP negou participação na 48ª Feira Internacional do Livro de Calcutá, Tribunal Superior de Calcutá critica Guilda de Editores e Livreiros

O Tribunal Superior de Calcutá criticou severamente a Associação de Editores e Livreiros na sexta-feira por não permitir que o Vishva Hindu Parishad (VHP) montasse uma barraca na próxima 48ª Feira Internacional do Livro de Calcutá.

A feira do livro, que é o maior evento literário da Ásia, será realizada de 28 de janeiro a 9 de fevereiro.

A juíza Amrita Sinha disse que deveria ser dado espaço à VHP para montar uma banca de livros na feira e questionou por que o Sindicato dos Editores e Livreiros, organizador da feira, não fez o mesmo este ano.

O VHP solicitou autorização do organizador para montar uma banca de livros na feira do livro. No entanto, a organização não obteve autorização porque o Grêmio alegou que o procedimento não foi seguido corretamente devido às mudanças nas regras deste ano.

O advogado do sindicato afirmou em tribunal que o VHP publica livros “sensíveis” e que a organização não tinha editora. Por outro lado, o advogado do VHP argumentou que a Vishwa Hindu Barta é a sua organização e que montava bancas na feira do livro desde 2011.

Durante a audiência, o juiz Sinha disse ao Guild: “Nos últimos anos, essa organização recebeu permissão. você? Eles publicam livros delicados há tanto tempo e agora estão publicando livros delicados de repente?

O advogado da guilda disse que algumas regras foram alteradas na feira do livro deste ano e, portanto, a permissão não foi dada.

O juiz Sinha então respondeu: “Você não tem nenhuma regra legal, as regras mudaram. Por que você deu permissão por tantos anos? Você faz suas próprias regras como quiser.”

Ele orientou o Grêmio a ceder espaço para o VHP montar uma banca de livros na feira e buscou atualização sobre o assunto na próxima audiência, no dia 20 de janeiro (segunda-feira).