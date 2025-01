Via expressa Mumbai-Nagpur será inaugurada em fevereiro e reduzirá o tempo de viagem em 8 horas

O governo de Maharashtra concluiu a construção da via expressa de 701 quilômetros entre Mumbai e Nagpur. Provavelmente será inaugurado em fevereiro.

O ‘Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg’ está atualmente operacional ao longo de 625 quilômetros de Nagpur a Igatpuri de Nashik e, uma vez inaugurado, reduzirá o tempo de viagem de Mumbai a Nagpur de 16 horas para oito horas.

O ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, selecionou Anil Kumar Baliram Gaikwad como engenheiro-chefe para este projeto. Gaikwad atualmente atua como CEO da Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC).

O projeto é considerado o sonho do primeiro-ministro Narendra Modi e provavelmente será um grande divisor de águas para o desenvolvimento social e econômico de Maharashtra.

A via expressa Mumbai-Nagpur foi parcialmente inaugurada em dezembro de 2022 e março de 2023. Assim que a construção do trecho final for concluída, é provável que seja inaugurado em fevereiro.