Vice-chefe de gabinete israelense pede renúncia: mídia

A mídia israelense informou no sábado que Amir Baram, vice-chefe do Estado-Maior do exército israelense, pediu para renunciar ao cargo no final de fevereiro, citando relações tensas com o Chefe do Estado-Maior. Herzi Halevi.

Segundo o jornal Yedioth Ahronoth, Major General. Baram Ele apresentou seu pedido a Halevi na sexta-feira, pedindo que encerrasse seu cargo no final de fevereiro.

A decisão teria desencadeado um “choque” dentro do Estado-Maior, especialmente porque Halevi também indicou que renunciaria após concluir um relatório sobre a forma como Israel lidou com o ataque de 7 de outubro de 2023.

No dia 20 de dezembro, o jornal Maariv dizia que Halevi poderia renunciar em fevereiro e que o Diretor-Geral do Ministério da Defesa Eyal Zamir Eu poderia substituí-lo.

Ele exército israelense Matou mais de 46 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, em Gaza desde o ataque fronteiriço do Hamas em 7 de outubro de 2023.