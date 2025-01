Vice-ministro-chefe de Karnataka, DK Shivkumar: Permissão para o projeto Mekedatu adiada devido a razões políticas – Karnataka News

O vice-ministro-chefe de Karnataka, DK Shivakumar, disse na quinta-feira que o projeto Mekedatu, que visa armazenar água excedente, oferece mais benefícios para Tamil Nadu. Salientou que o projecto não tinha recebido autorização por razões políticas, mas manifestou esperança de que os tribunais em breve façam justiça.

Falando à mídia após as orações no templo de Varadaraja Perumal, Shivakumar disse: “Estamos lutando por isso no tribunal. A permissão não foi concedida por certas razões políticas. Temos esperança de obter justiça nos próximos dias”.

O Vice-Ministro-Chefe também abordou a questão do excesso de água fluindo para Tamil Nadu. Ele observou que mais de 400 bilhões de pés cúbicos de água excedente entraram no estado e, se armazenados, poderiam ser usados ​​em tempos de escassez.

Ele mencionou a diretriz da Suprema Corte a Tamil Nadu para resolver internamente a questão da água do rio Pennar e acrescentou que o Ministro dos Recursos Hídricos da União havia garantido uma resolução.

SOBRE NAXALISMO E UMA NAÇÃO, UMA ELEIÇÃO

Shivakumar também falou sobre o progresso do estado na luta contra o naxalismo. “As conversações pacíficas do nosso governo com os combatentes Naxal resultaram na rendição de seis pessoas na quarta-feira. Uma delas é originária de Tamil Nadu e tem um diploma B Tech”, disse ele.

Ele criticou a pressão do BJP por um sistema “uma nação, uma eleição”, chamando-o de uma tentativa de enfraquecer os partidos regionais. “Com esta estratégia, o governo central do BJP está a tentar eliminar todos os partidos regionais. O Congresso opõe-se fortemente a isto. É uma conspiração política do BJP. Apoiamos o actual sistema eleitoral”, disse ele.