Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros turco fala sobre relações bilaterais com altos funcionários sudaneses

Vice-Ministro das Relações Exteriores da Turquia Burhanettin Durán No sábado, reuniu-se com altos funcionários sudaneses para discutir as relações bilaterais e os últimos desenvolvimentos no país, segundo fontes diplomáticas.

Durán manteve reuniões em Porto Sudão com Abdel Fattah al-Burhano presidente do Conselho de Soberania Sudanês, bem como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Yusuf, e o ministro das Finanças e do Planeamento Económico, Jibril Ibrahim, afirmaram as fontes, que pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar com a comunicação social.

Durante as reuniões, Durán explorou formas Turquia poderia ajudar a resolver pacificamente os desafios do Sudão e realizou consultas sobre ajuda técnica e humanitária.

As discussões também abrangeram as operações em curso da Embaixada da Turquia em Porto Sudão, o estabelecimento de um escritório para a Agência Turca de Cooperação e Coordenação (BOM) -a agência turca de ajuda estatal- no Sudão, e a abertura de uma sucursal do banco turco Ziraat.

As fontes destacaram o forte compromisso de Türkiye com a unidade, integridade territorial, soberania e estabilidade do Sudão.

Türkiye também reiterou a sua vontade de fornecer tudo o que for necessário apoiar pôr fim à crise humanitária em curso e ao conflito destrutivo no Sudão, que já dura há 20 meses, através de meios pacíficos para evitar mais derramamento de sangue.