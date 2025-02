Vice -Ministro Vice -Ministro de Karnataka, DK Shivakumar, prioriza a polícia para a “gestão sensata” de Udayagiri perturbando – Karnataka News

O vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, elogiou na quarta -feira os esforços da polícia estadual para lidar com o incidente de lançamento de pedra em Udayagiri em Mysuru.

“Os envolvidos no incidente de lançamento de pedra eram jovens na faixa etária de 15 a 16 anos. Dada a situação, a polícia conseguiu bem e disse que não se intensificou. Ele disse, disse ele. Conversando com a mídia depois de visitar as áreas afetadas em Mysuru.

Os distúrbios de Udayagiri começaram após a prisão de um trabalhador do RSS por supostamente enviar uma imagem com inscrições árabes nas redes sociais.

O texto na imagem foi traduzido em frases como “Deus te abençoe” e “louvar a Deus”. No entanto, os protestos se intensificaram, com uma multidão se reunindo do lado de fora da delegacia, o que levou à luta de pedra.

“A polícia não salvará os autores, não importa quem seja. Tenho um relatório sobre o incidente policial. Os líderes da comunidade muçulmana intervieram no momento certo e impediram que a situação se intensifique. Alguns dos muçulmanos que tentaram parar O incidente foi ferido.

Quando perguntado sobre a declaração do ministro Kn Rajanna de que a polícia não lidou com a situação corretamente, ele disse: “Primeiro -ministro e Ministro do Interior comentarão sua declaração. Não sei quais declarações foram feitas, mas a polícia o administrou. Bem”.

A controvérsia se intensificou depois que Rajanna culpou a polícia pela violência. “Udayagiri é uma área povoada 100 % muçulmana. Naturalmente, eles ficariam enfurecidos. A polícia deveria ter levado o réu a outra estação”, disse ele, questionando o “senso comum” dos policiais ao lidar com a situação.

O principal vice -ministro disse que os danos dos tumultos estavam sendo avaliados e que as imagens em vídeo estavam sendo coletadas e prometeu que a ação apropriada começaria no assunto.

DK Shivakumar em Bengaluru Metro Fare Hike

Reiterando as opiniões do primeiro -ministro Siddaramaiah sobre o aumento da taxa de metrô de Bengaluru, DK Shivakumo culpou o BJP por politizar a questão e disse que a decisão foi tomada por um comitê estabelecido pelo governo da União.

“O projeto do metrô é uma iniciativa 50:50 entre o governo do estado e o governo da União. O Centro formou um comitê sob a liderança de um juiz do Tribunal Superior para analisar o aumento das taxas. Foi a decisão da Comitê de caminhada para as taxas “, disse Shivakumar.

Então ele acrescentou que uma caminhada tarifária de água para uma paisa por litro também está em consideração.