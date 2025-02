Vice -Ministro Vice -Ministro de Maharashtra, Eknath Shinde, ordena que o Departamento da Indústria resolva as taxas de trabalhadores que aguardam muito tempo

O vice -ministro -ministro de Maharashtra, Eknath Shinde, ordenou que o departamento da indústria priorizasse a resolução das cotas de trabalhadores de longa data, alguns dos quais permaneceram inquietos há anos. Essa diretiva ocorre no meio dos relatos de uma luta pelo poder entre o primeiro -ministro Devendra Fadnavis e o principal vice -ministro Shinde, e os dois líderes estabelecem escritórios paralelos para supervisionar e emitir projetos -chave.

Shinde instruiu o estabelecimento de uma célula especial para monitorar as indústrias doentes, atualizar seus dados e garantir uma ação oportuna nos pagamentos pendentes dos trabalhadores.

Durante uma reunião de revisão do departamento da indústria na Sahyadri Guest House, ele também sublinhou a necessidade urgente de medidas concretas para apoiar os trabalhadores afetados pelo colapso financeiro de fábricas doentes e fechadas. Ele enfatizou que, embora a Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) desempenhe um papel crucial no crescimento industrial, os trabalhadores permanecem parte integrante do sistema.

A célula especial recém -formada incluirá representantes de departamentos trabalhistas e especialistas do setor. Atualizará os registros das indústrias já no Tribunal Nacional de Direito da Companhia (NCLT) ou daquelas que provavelmente são referidas lá. Então, o governo aumentará esses casos com a NCLT para garantir que as cotas dos trabalhadores tenham prioridade.

Além disso, Shinde ordenou que o departamento da indústria estivesse envolvido com as autoridades relevantes para propor emendas à lei da Companhia, fortalecendo as proteções para os direitos dos trabalhadores.

Em um movimento separado, Shinde também tem Estabelecer uma célula de assistência médica no ministérioApesar do fundo de ajuda do ministro principal existente (CMRF). Essa iniciativa, informalmente, a primeira do gênero em Maharashtra-com-comlos no meio do atrito contínuo da Aliança Mahayuti sobre questões como a nomeação de ministros do Guardião.

A nova célula médica, liderada ontem, Mangesh, em Shinde, Mangesh Chivate, não desembolsará fundos, mas coordenará com o Ministério da Saúde do Estado para facilitar a assistência médica.