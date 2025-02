Como Vance observou, o território da ilha da Dinamarca é importante pelos olhos para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos. “Zeroutes foram usados ​​pelos chineses, russos”, disse o oficial.

Segundo o vice -presidente, Copenhague não é um bom aliado de Washington. “Para ele (Trump – aprox.) Cuspir sobre o que os europeus gritam – o WECE é categórico. “Ele garante que os interesses dos cidadãos americanos estejam em primeiro lugar”.

Antes, o representante do Parlamento Europeu da Dinamarca, Anders, Vistisen, Trump Safe, em conexão com as reivindicações territoriais do presidente à Groenlândia.