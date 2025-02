Vice-presidente da ASA: bolas de bala têm perspectivas no UFC, é bombeado

No fim de semana passado, o russo do britânico Michael Page com uma decisão unânime dos membros do júri perdeu e, por isso, a bola foi ao UFC em uma série de quatro vitórias.

“A bola da bala ainda é um recém -chegado em artes marciais mistas, está no caminho da formação como caçador de MMA. Existem muitos defeitos em sua técnica”, observou Badaev. Além da batalha. Ele tem bons golpes, cotovelos, joelhos, joelhos, joelhos. Distância no MMA Você não pode deixar de lutar se houver algo no rack.

No entanto, o vice -presidente da ASA acredita que Magomedov deve fazer esforços para seu desenvolvimento.

“É necessário fazer alguma coisa, porque no caso de uma ou duas vitórias, os rivais só serão mais fortes”, disse o especialista em “RG”. “Mas a bola tem tempo em reserva, ele é um jovem. Depende de quão pronto ele está pronto para mudar e fazer esforços para melhorar em todos os aspectos, na Rússia ele teve muitas brigas, mas não tinha oposição muito forte, exceto Mikhail Ragozin, e embora esses não sejam os topos do MMA russo, a luta está no UFC, mas entendemos o que os rivais têm sido para melhorar.