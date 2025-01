Vicenzaoro, tendências de estilo e cenários econômicos no segundo dia da feira de joias Ieg

Milão, 18 de janeiro. (Adnkronos) – As joias voltam a enfeitar o homem. E isto é feito com uma escolha ousada que liga idealmente os ornamentos poderosos da Renascença com escolhas contemporâneas de liberdade de estilo. No segundo dia de Vicenzaoro, exposição internacional do Grupo Italiano de Exposições que acontece até terça-feira, 21 de terça-feira, no Centro de Exposições de Vicenza, a mostra Trendvision, observatório independente do IEG, conta às principais figuras do mercado internacional de joias como pingentes, correntes , pontas, robustas, fivelas e botões são parte integrante do estilo e da identidade masculina.

Nas telas de mestres como Van Dyke ou Rembrandt, a opulência e o estatuto social exprimem-se nos tecidos, no corte e na joia. E ainda mais cedo na história, é o meio para uma conexão espiritual com a natureza e seus elementos, como lembrou o ator e contador de histórias Fabrizio Raggi. «Foi só no século XX que houve um interlúdio minimalista que ofuscou as joias do vestuário masculino. Mas hoje, os temas dos direitos civis e da auto-expressão tornaram mais uma vez as jóias a peça central da moda masculina. é a valorização da diversidade e da inclusão”, afirma Paola De Luca, diretora criativa da Trendvision Jewellery + Forecasting.

A jornada da Trendvision pelas imagens começa desde a antropologia do ornamento, nos eruditos comentários da historiadora de joias Amanda Triossi sobre os retratos de cavalheiros renascentistas, até a projeção de si mesma no mundo contemporâneo: com as vozes do designer chinês Richard Wu e de Livia Lazzari, fundadora da Marca Woodoo Jewels. Uma joia masculina, portanto uma história mais renovada do que realmente nova, que hoje é alimentada por novas sensibilidades e novas tecnologias. “A arte e a tecnologia estão se fundindo hoje e novas técnicas, como a fabricação aditiva, estão eliminando as fronteiras criativas que conhecíamos até agora. O próximo passo é a impressão 3D multimaterial”, lembra Damiano Zito, presidente e CEO da Progold, uma das empresas italianas. empresas. com a maior taxa de inovação no setor do ouro.

Os EUA continuarão a representar um dos mercados mais importantes para joias Made in Italy no futuro. A afirmação foi feita por Stefania Trenti, Gerente de Pesquisa Indústria e Economias Locais do Departamento de Pesquisa do Intesa Sanpaolo, durante o Club degli Orafi Italia e pelo Departamento de Pesquisa do Intesa Sanpaolo, no segundo dia de Vicenzaoro Janeiro em andamento no centro de exposições IEG e dedicado às oportunidades e desafios das ourivesarias italianas no mercado dos EUA. Uma análise útil para mapear as perspectivas futuras do sector, influenciado pelas decisões tarifárias da nova administração norte-americana, num mercado onde a Itália é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos depois da Índia, com uma participação de 14% na economia americana. importação de joias de ouro em 2023.

Nos primeiros nove meses de 2024, marcados pela campanha eleitoral nos EUA, as exportações de joias de ouro caíram 8,1% devido à concorrência da Índia e da França. Em 2025, com um crescimento global esperado de 3%, espera-se um desenvolvimento económico diferenciado entre as diferentes partes do mundo. No entanto, de acordo com um inquérito realizado pelo Club degli Orafi Italia e Intesa Sanpaolo, o setor italiano está a demonstrar resiliência: 38% das empresas planeiam explorar novos mercados e rever as políticas de preços para manter a competitividade nos EUA. O evento foi moderado por Laura Biason, Gerente Geral do Club degli Orafi Italia, e apresentado por Filippo Fusaro, Diretor da ICE Houston, do Texas, seguido da apresentação do cenário macroeconômico e dos preços dos metais preciosos por Daniela Corsini, economista sênior responsável para pesquisa de commodities no departamento de pesquisa do Intesa Sanpaolo. Conclusões de Licia Mattioli, CEO da Mattioli SpA, que ilustrou o ponto de vista de uma empresa fortemente envolvida no mercado norte-americano.

Passo a passo você entra na gestão, seja com o envolvimento da gestão ou com o apoio das novas gerações das famílias fundadoras. O tema é hoje e é a arquitrave sobre a qual se projeta o futuro do setor de ouro e joias Made in Italy. O Club degli Orafi Italia e o Intesa Sanpaolo, no vigésimo aniversário de sua colaboração para monitorar o desempenho econômico da indústria, trouxeram os resultados de um estudo que também aborda este tema para o dia da inauguração de Vicenzaoro, em janeiro de 2025. Passando assim o bastão , Sim. Se? As empresas entrevistadas optam pela prática mais difundida de envolvimento progressivo na gestão em 77% dos casos, enquanto 58% optam pelo apoio direto de jovens familiares. Foi discutido por Maria Cristina Squarcialupi, Presidente do Club degli Orafi Italia e UnoAerre Industries, e Vice-Presidente da Federorafi, Alessandra Tognazzo, Professora de Empresas Familiares da Universidade de Pádua, e Andrea Buccellati, Presidente Honorária e Diretora Criativa da Buccellati Holding . Italia SpA, que ilustrou um caso de sucesso na gestão de coaching geracional.