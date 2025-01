Vídeo CCTV revela detalhes chocantes depois que mulher perde o emprego apesar de não ter enviado um e-mail de demissão ao chefe

Uma mulher do município de Chongqing, no sudoeste da China, perdeu o emprego e o bónus de fim de ano, apesar de não ter apresentado a sua demissão.

Mais tarde, uma olhada nas imagens do CCTV da casa da mulher mostrou que seu gato havia enviado acidentalmente o e-mail de demissão para seu chefe, informou. Postagem matinal do sul da China.

Como o gato enviou o e-mail de demissão

De acordo com o relatório do Postagem matinal do sul da ChinaA mulher de 25 anos, dona de nove gatos, redigiu um e-mail de demissão em 5 de janeiro, mas hesitou em enviá-lo porque precisava do emprego para cuidar de seus animais de estimação.