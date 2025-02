Vídeo chocante: o motorista do Rapido jogou ar em Lucknow quando sua bicicleta exaustiva atinge o carro | Olhar

Um acidente de estrada chocante capturado na câmera mostra o momento horrível em que uma bicicleta exaustiva caiu com um carro, jogando um motorista rápido em Indira Nagar de Lucknow.

Um vídeo viral de uma câmera de CCTV no setor 13 de Indira Nagar capturou o impacto devastador do acidente, deixando os espectadores em choque.

Segundo relatos da mídia, o motociclista, Abhijeet Srivastava, acelerou quando ele colidiu com um carro que passou da esquina do bairro.

A colisão foi tão intensa que ele a tirou de sua bicicleta e o fez pousar vários metros do outro lado do carro.

De acordo com um relatório da NDTV, embora o acidente tenha danificado os dois veículos, Abhijeet Srivastava foi imediatamente levado ao hospital, onde recebeu tratamento médico oportuno.

De acordo com o relatório da NDTV, não houve queixa formal em relação ao incidente. No entanto, a polícia de Lucknow disse: “As medidas legais necessárias estão sendo tomadas”.

No entanto, os usuários de redes sociais que viram o clipe viral pensam que o motorista rápido que dirige do lado errado da estrada é o culpado.

Foi o que os usuários da Internet disseram:

“A bicicleta foi rápida, mas eu não dirigi o lado errado. Em impacto, o motociclista estava do lado de 50% da estrada (40-50% do seu lado). O carro estava em 50-65, já que era uma estrada estreita. Segundo a lei, o direito de passagem é com tráfego reto. O pedido mostrado deve parecer e entrar em RD.