Vídeo de cabras correndo para uma fogueira se torna viral, obtendo 139 milhões de visualizações; As redes sociais encontram conexão com Satanás.

Um vídeo do Instagram, carregado em 5 de janeiro, foi visto mais de 139 milhões de vezes. O vídeo mostra pelo menos duas cabras correndo para uma chaminé que queima a todo vapor. “Estamos em 2025 e nem as cabras querem mais viver”, diz o título do vídeo.

Mesmo que um homem tente salvar a cabra retirando-a da chaminé, a cabra entra repetidamente sem se importar com o fogo aceso.

“As cabras usam o fogo para queimar os parasitas do pelo. É por isso que eles estão associados ao inferno… As pessoas no passado simplesmente os viam ficar voluntariamente perto do fogo e ficavam com medo…” comentou um usuário.

“Eles esconderam o filho dela e ela pensou que o estavam queimando. Como resultado, ele pulou no fogo para salvar seu filho. “Foi assim que entendi o vídeo”, comentou outro.

“Agora entendo a relação entre cabras e Satanás”, escreveu um usuário.

“Acabei de ver uma cabra tentando cometer suicídio?” outro perguntou.

“A cabra disse para se apressar e me fazer curry”, postou um usuário, enquanto outro brincou: “O mano disse…“jantar comigo”.

“Parece que as cabras ouviram alguns professores de autodesenvolvimento”, respondeu ele espirituosamente. “E as pessoas dizem que os animais são inteligentes e têm sentimentos”, acrescentou outro.

“Eu senti aquela cabra… alguns dias você só quer sair em plena glória”, postou um usuário.

vídeo viral O vídeo foi compartilhado no Instagram por um usuário chamado xiaoling5350. Embora o usuário compartilhe regularmente vídeos que se tornam virais, esta é a primeira vez que um de seus vídeos se torna extremamente popular.

Com base nas marcas d’água, parece que o vídeo foi originalmente enviado para Douyin, a plataforma de compartilhamento de vídeos mais popular da China. É chamada de versão chinesa do TikTok e tem 400 milhões de espectadores diários. Muitos acreditam que ele foi copiado dos recursos do TikTok.

