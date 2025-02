Um vídeo do comediante Samay Raina vem fazendo rondas nas redes sociais, onde ele o vê cantando seu coração nas ruas de Londres. O vídeo apareceu no meio da controvérsia latente da Índia em andamento. Samay foi visto pela última vez no Canadá, onde teve sua primeira apresentação após problemas legais devido ao seu programa.

Samay Raina de Londres No videoclipe, Samay é visto cantando a música Hey Jude dos Beatles com um microfone na mão. Vestido com roupas quentes, aparentemente se juntou a outros para um desempenho improvisado. O vídeo é compartilhado por um artista de rua Amir Hashmi, alegando que ele foi filmado em janeiro de 2025.

O título da publicação disse: “A banda da Índia tem a banda latente Ho e Ke Baad (depois que a Índia fechou o latente) @maisamayhostarted cantando e se juntou a mim no meu show”. Respondendo ao vídeo, um usuário comentou: “Samay é tão talentoso que precisamos de sua comédia”. “Bicot”, acrescentou outro. Alguém disse: “Sempre apoiando Samay”.

A Índia tem controvérsia latente A controvérsia em torno da Índia ficou latente, o reality show de Samay Raina começou quando o YouTuber Ranveer Allahbadia, também conhecido como ‘Beerbiceps’, apareceu em um dos episódios. Durante o episódio apenas para membros, Ranveer, entre os juízes, brincou sobre ver os pais fazendo sexo.

Ranveer enfrenta uma reação violenta seguida de ações legais e múltiplas da FIR sobre seus comentários de “obscenidade”. Ranveer, concedido pelo PM Modi em 2024, logo publicou um pedido de desculpas em vídeo.

Por outro lado, Samay Raina eliminou todos os episódios latentes da Índia e emitiu uma declaração oficial. Ele disse: “Tudo o que está acontecendo tem sido demais para mim. Eu eliminei todos os vídeos latentes do meu canal. Meu único objetivo era fazer as pessoas rirem e se divertirem. Vou cooperar totalmente com todas as agências para garantir que suas consultas sejam concluídas. Obrigado.”

