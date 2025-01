Vídeo: Delegação indonésia canta Kuch Kuch Hota Hai no Rashtrapati Bhavan

Um evento estatal em Rashtrapati Bhavan transformou-se numa noite de Bollywood quando uma delegação indonésia surpreendeu os convidados cantando a icónica canção de Bollywood ‘Kuch Kuch Hota Hai’.

O momento musical ocorreu num banquete oferecido pelo Presidente Draupadi Murmu em homenagem ao Presidente Indonésio Prabowo Subianto no sábado. Enquanto as duas nações celebravam o aprofundamento dos laços, a interpretação da delegação indonésia da canção-título do sucesso romântico ‘Kuch Kuch Hota Hai’ marcou um comovente cruzamento cultural.

Os delegados balançaram, estalaram os dedos e exibiram seus passos de dança enquanto executavam o clássico, trazendo sorrisos aos rostos do público e recebendo muitos aplausos.

Estrelado por Shah Rukh Khan, Kajol e Rani Mukerji, ‘Kuch Kuch Hota Hai’ chegou às telonas em 1998 e se tornou um sucesso de bilheteria na Índia e no exterior. O filme, dirigido por Karan Johar, tornou-se um clássico de Bollywood que ressoou em todas as culturas.

Ao cantarem a canção adorada, os responsáveis ​​indonésios não só tocaram a corda, como também demonstraram como as afinidades culturais podem desempenhar um papel vencedor na diplomacia.

O Presidente Prabowo Subianto, na sua primeira visita de Estado à Índia, participará nas celebrações do 76º Dia da República como convidado principal no Caminho Kartavya.

É também um sinal dos laços de longa data entre os dois países, uma vez que as primeiras celebrações do Dia da República na Índia, em 1950, também foram homenageadas pelo então presidente indonésio, Sukarno. Subianto é o quarto chefe de estado indonésio a participar aqui nas celebrações do Dia da República.

Além das festividades, a banda indonésia de 190 membros, Genderang Suling Canka Lokananta, da Academia Militar Indonésia, apresentará a sua mistura única de música e tradição militar, reflectindo disciplina e honra.

Anteriormente, o Primeiro-Ministro Narendra Modi encontrou-se com o Presidente Subianto em Hyderabad House, onde os dois líderes concordaram em fortalecer ainda mais a parceria estratégica entre os dois países. As discussões centraram-se na defesa, na colaboração marítima, nos laços económicos e na melhoria das ligações interpessoais.