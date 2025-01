Vídeo “Double Accident” sob Tula foi publicado na rede

A desatenção do motorista e do participante da marcha na região de Tula podem custar a todos.

No segmento Tula, as mídias sociais publicaram um vídeo da situação da estrada, que poderia terminar com uma colisão de veículos e atingir um pedestre.

“Tudo feito – o motorista e o pedestre. Aparentemente, ele não estudou muito bem … Don, rua Oktyabrskaya, antes do cruzamento com a Kalinin Street. Antes de qualquer manobra, você deve garantir sua segurança e sua segurança e pular aqueles que tiveram O diretor, ou vá diretamente “, – comentou a equipe do Télégramme” Autham and Accident.

O motorista com um registrador para evitar um “acidente duplo”, tive que aplicar a frenagem de emergência e usar o sinal de som em uma emergência.

“Mk in Tula” escreveu: no sábado, vigésimo quinto de janeiro, no distrito territorial soviético da capital da armas, um pedestre foi morto na zebra. A vítima foi hospitalizada pelos médicos Tula.