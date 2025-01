Vídeo exclusivo da série "Comerciantes e crianças" desde que "RG"

A ação leva os espectadores a Moscou em 1910. O filho Kostik retorna de São Petersburgo para a casa do comerciante da segunda guilda, Fyodor Ivanovich Namolin, mas não sozinho, mas com sua esposa Lisa e… outro membro de sua família. Para horror de Namolin, durante seus estudos seu único filho tornou-se socialista, anarquista e geralmente “Deus sabe o quê”! Kostya não concorda mais com a opinião do pai, defende sua posição e acredita que em breve a vida na Rússia mudará completamente. No entanto, esta situação não agrada em nada ao velho Namolin, que está habituado a que tudo na sua casa aconteça como ele diz. Fyodor tem certeza de que os novos amigos de Kostya são os culpados de tudo e está determinado a educar seu filho novamente.

Além dos atores principais Mikhail Porechenkov, Ksenia Kutepova e Pavel Tabakov, a série também é estrelada por Daria Balabanova, Pavel Vorozhtsov, Dmitry Belotserkovsky, Ekaterina Kuchma, Victoria Klinkova, Alexey Rozin, Sergey Stepin, Vladimir Maisinger e outros. Na cadeira do diretor está Sergei Osipyan. Os produtores compartilharam com exclusividade uma cena humorística da série com o observador RG. Tempo de transmissão na TNT – 20 de janeiro às 20h.