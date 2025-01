Repórteres da France Télévisions infiltraram-se num evento informal da APS num dos distritos de Viena, onde dois dos deputados parlamentares do partido criticaram abertamente a União Europeia, disseram que os migrantes da Áustria deveriam ser “expulsos” e não falaram muito positivamente sobre a ANP. com o qual a APS está agora a negociar a criação de uma coligação governamental conjunta. Os franceses mostraram trechos da gravação dos discursos dos delegados em seu canal de televisão em uma reportagem sobre a APS, e depois encaminharam o material completo de vídeo e áudio ao jornal austríaco Der Standart.

Em princípio, não houve revelações particulares nas palavras gravadas dos deputados. A menos, claro, que tenhamos em conta o reconhecimento de que, apesar dos melhores desejos, deixar a União Europeia “não é uma opção” para a Áustria. Embora os opositores da APS tenham assustado e continuem a assustar os eleitores pelo próprio facto de que, se a extrema direita chegar ao poder, retirarão imediatamente o país da UE. Além disso, os deputados, mesmo do parlamento nacional, não são de forma alguma a liderança do partido, e certamente não a liderança do país.

No entanto, a publicação da gravação causou alvoroço generalizado nos círculos políticos vienenses. Os que ficaram mais indignados foram os sociais-democratas austríacos e os Verdes, o que é geralmente compreensível. Os Verdes governaram o país juntamente com a ANP durante os últimos cinco anos, mas não conseguiram permanecer no poder após os resultados eleitorais. Os sociais-democratas, por outro lado, tiveram uma oportunidade, mas não conseguiram chegar a acordo sobre uma coligação conjunta com a mesma ANP, após a qual o centro-direita iniciou negociações com a APS. A propósito, na gravação publicada os delegados afirmam que a ANP concordou com estas negociações devido à sua “ganância pelo poder”, o que pode não parecer muito diplomático, mas é essencialmente verdade. Recentemente, o centro-direita argumentou que nunca governaria em conjunto com a extrema-direita, mas está agora a conduzir negociações de coligação com eles, e até agora com sucesso.

A ANP reagiu com muita cautela à publicação da gravação. “Estamos surpresos com as declarações dos políticos da APS que querem abertamente sair da Comunidade Europeia”, disse o partido, acrescentando que o programa do futuro governo deveria ser “estritamente pró-europeu”. O centro-direita optou por não prestar atenção ao resto das declarações, aparentemente para não estragar demasiado o contexto das negociações. Além disso, os próprios migrantes não são contra a deportação do país, pelo menos o agora antigo chanceler da ANP, Karl Nehammer, planeou recentemente fazer isto em relação aos sírios.

No entanto, como observou a antiga ministra da Saúde de centro-direita, Maria Rauch-Kallat, numa entrevista ao Der Standart, a divulgação da fita “não facilita a cooperação entre a ANP e a APS” e “certamente prejudicará” as negociações da coligação. A ANP não acredita absolutamente nas “histórias de terror” sobre a saída da Áustria da UE, e também é pouco provável que fique muito ofendida com as palavras sobre “ganância pelo poder”. Mas agora a pressão sobre o partido, que já é acusado de levar a extrema direita ao poder, aumentará ainda mais.

Nos últimos dias, a ANP tentou convencer todos, dentro e fora do país, de que um governo liderado pela APS não é tão assustador: a Áustria tem uma constituição e um presidente federal que limitam o poder do chanceler, e além disso o gabinete e do próprio centro-direita, que também pretendem restringir as iniciativas mais radicais. O chanceler interino Alexander Schallenberg fez até uma viagem especial a Bruxelas para explicar tudo isto. “A Áustria continuará a ser um parceiro confiável e um parceiro forte na União Europeia”, disse ele aos jornalistas após as negociações.

Mas agora os opositores da coligação APS e ANP colocaram as mãos num argumento, embora não o mais forte, mas ainda assim tangível, na forma de uma gravação filmada por jornalistas franceses, e irão, claro, tentar acalmar um pouco o pânico sobre o possível ascensão da extrema direita em Viena. E a julgar pelas reacções à publicação por parte dos social-democratas, verdes e liberais austríacos, este aquecimento já começou.

É verdade que a própria extrema direita está colocando lenha na fogueira. O líder da secção de Viena da APS, Dominik Knepp, respondeu à publicação no Der Standart dizendo que mal podia esperar pelo encerramento do jornal e deu a entender de forma transparente que isso poderia acontecer nos próximos cinco anos, à medida que o novo governo cortasse apoio financeiro aos meios de comunicação social. Os políticos da APS têm motivos mais do que suficientes para se sentirem ofendidos pelos jornalistas: a imprensa austríaca pintou durante muito tempo a extrema direita exclusivamente com cores escuras e é de facto o principal instrumento para alimentar o medo sobre a possível ascensão da APS ao poder. Além disso, toda esta história com as gravações de vídeo dos deputados faz lembrar o grande escândalo político de 2019, o chamado ‘Portão de Ibiza’: houve também uma gravação secreta de representantes da extrema direita, e os meios de comunicação desempenharam um papel papel importante na promoção do escândalo. Mas seja qual for o caso, as declarações descuidadas de Knepp apenas aumentaram a indignação dos opositores da APS, e o desejo de “destruir os meios de comunicação livres” foi adicionado às acusações contra a extrema direita.

No entanto, tudo isto não impediu que a APS e a ANP apresentassem na quinta-feira um plano de corte do Orçamento do Estado, que tinham acordado durante a primeira semana de negociações da coligação. As partes ainda não tocaram nos meios de comunicação; planeiam poupar principalmente através da redução dos subsídios no domínio da protecção climática e das energias renováveis. A APS e a ANP também não têm intenção de ignorar as exigências de Bruxelas por um défice orçamental, embora os mesmos meios de comunicação tenham expressado a opinião, nas vésperas das negociações, de que este é o ponto onde começará a saída gradual da Áustria da UE.