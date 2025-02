Um grande incêndio florestal eclodiu na área florestal de Cherwan, no distrito de Ganderbal, em Jammu-Kashmir. As imagens mostraram que as grandes listras da área florestal foram completamente envolvidas pelo fogo. Os voluntários e equipes do Departamento Florestal chegaram ao solo e lançaram esforços de combate a incêndio. Mais detalhes são esperados.