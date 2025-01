Vídeo: Jallikattu começa em Tamil Nadu em Pongal

O popular Avaniyapuram Jallikattu, um esporte de domesticação de touros, começou em Madurai, Tamil Nadu, na terça-feira, dia do festival da colheita ‘Pongal’, e o proprietário do touro declarado melhor receberá um trator, e o famoso domador de touros de Bulls está disposto a comprar um carro.

Enquanto os touros, untados com pasta de sândalo, saltavam do ‘Vadivasal’, a entrada do recinto desportivo do recinto dos animais, os jovens entusiastas, um após o outro, tentavam com todas as suas forças segurar a corcunda do touro.