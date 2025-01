Quatro soldados morreram e outros três ficaram feridos depois que um caminhão do exército que os transportava perdeu o controle e desceu uma colina no distrito de Bandipore, em Jammu e Caxemira, no sábado.

O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do caminhão ao tentar fazer uma curva fechada perto da área de Sadar Koot Payen, no distrito. Alguns dos soldados sofreram ferimentos graves.