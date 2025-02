Durante o primeiro -ministro de Bihar, Niten Kumar, Pragati Yatra, em Buxar, ocorreu um incidente incomum. Antes da sua visita, a sede do distrito foi decorada e novas plantas foram colocadas em vasos na casa de hóspedes do distrito. No entanto, assim que a visita ao CM concluiu, os habitantes locais começaram a remover as plantas em vasos. Um vídeo de pessoas que saqueavam as plantas se tornaram virais nas redes sociais.