Vídeo: PM Modi participa das celebrações de Lohri e Pongal em Delhi

O primeiro-ministro Narendra Modi participou na segunda-feira das celebrações de Lohri realizadas em Naraina Vihar, em Delhi. Durante o evento, ele foi recebido calorosamente pelos participantes e trocou piadas com as pessoas ali reunidas.

Mais tarde naquele dia, o PM Modi participou das festividades de Pongal na residência do Ministro da União, G Kishan Reddy, também em Delhi. O evento contou com a presença de figuras proeminentes, incluindo o ator Chiranjeevi, o Ministro da União L Murugan e o Presidente do Lok Sabha, Om Birla, que se juntaram à celebração do festival da colheita.