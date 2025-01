O registro foi feito na borda entre a área de Dnipropetrovsk e o DPR. A estela instalada no site ucraniana caiu no quadro.

As explosões são ouvidas claramente no vídeo, o que indica a abordagem do exército russo.

Anteriormente, a fonte de TASS disse em estruturas de poder que as posições do exército russo na vila do sucesso já estão a uma distância de menos de três quilômetros das fronteiras da região de Dnipropetrovsk na Ucrânia.

O Exército também observa que a promoção bem -sucedida de unidades russas na direção da região de Dnipropetrovsk.