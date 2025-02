VÍDEO: SEAA DE DEVOTOS Y ABO

Vários devotos Lakhs se reuniram no Maha Kumbh Mela em Prayagraj na quarta -feira para participar do banho sagrado em Maghi Purnima, em meio a arranjos elaborados. A polícia e as autoridades de Uttar Pradesh adotaram várias medidas de segurança de camadas, acordos de trânsito e outras etapas para garantir o comportamento sem problemas rituais, com o primeiro -ministro Yogi Adityanath monitorando o evento de Lucknow.

À medida que o dia avança, espera -se que centenas de milhares de devotos cheguem ao Sangam. O primeiro -ministro Adityanath está recebendo atualizações regulares sobre o ‘Snan’ em Sangam da sala de guerra estabelecida em sua residência oficial em Lucknow. Os funcionários destacaram todos os pontos de pressão da multidão, destacaram as autoridades.

A área justa declarou uma ‘área sem veículos’ a partir das 4 da manhã de terça -feira, enquanto toda a cidade se tornará uma área sem veículos a partir das 17h, com isenções para os serviços de emergência e essenciais. Para evitar o congestionamento do tráfego, os estacionamentos designados foram marcados para veículos públicos e privados.

O plano de tráfego especial permanecerá em vigor até o final do ritual do banho para garantir a evacuação segura dos devotos da área justa em caso de emergência.