Vídeo: Tabela de três serviços no desfile do Dia da República pela primeira vez

Pela primeira vez, um quadro de três forças participou do Desfile do Dia da República no Caminho Kartavya no domingo. O quadro, com o tema ‘Shashakt aur Surakshit Bharat’, destacou a unidade e a integração nas forças armadas, com foco na segurança nacional e na coordenação operacional.

Helicópteros da Força Aérea Indiana sobrevoaram a rota do desfile, carregando as bandeiras nacionais da Índia e da Indonésia.

O quadro apresentava um cenário de campo de batalha com operações sincronizadas em terra, água e ar. Plataformas indígenas como o tanque de batalha principal Arjun, a aeronave de combate Tejas MKII, o helicóptero leve avançado, o destróier INS Visakhapatnam e uma aeronave pilotada remotamente foram apresentadas, refletindo a coordenação em operações em vários domínios.

O Exército Indiano exibiu tanques equipados com canhões de cano liso de 125 mm, metralhadoras de 7,62 mm e canhões antiaéreos de 12,7 mm.

Também foi apresentado o sistema de armas Pralay, um míssil tático superfície-superfície com alcance de 400 quilômetros. O sistema foi projetado para atacar uma variedade de ameaças no campo de batalha, melhorando as capacidades de defesa da Índia.

A Banda da Força Aérea Indiana, formação de três aeronaves MiG-29, e seu contingente em marcha também participaram do desfile, contribuindo para a demonstração de força e coordenação militar.

O Contingente de Marcha Naval também participou do desfile no Caminho Kartavya. O Tenente Comandante Sagar Ahluwalia liderou o contingente.